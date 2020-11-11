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Карлицкий: «Фарфан пришёл в „Локо“ почти с девятью лишними кило»

сегодня, 09:12

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о проблемах с лишним весом у экс-форварда «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.

Фарфан пришёл почти с девятью лишними кило. Справлялись за счёт диеты и специальных тренировок. Тут надо понимать: стандартная диета неприменима к футболисту. Некоторые девушки, грубо говоря, переходят на одну воду и радуются, что похудели. Игроки же в таком режиме просто не смогут тренироваться. Им нужно грамотно подобранное индивидуальное питание. Это позволит сжечь лишние калории за счет интенсивных тренировок. Нужно находить баланс и при этом у каждого человека он свой.

С Фарфаном были большие проблемы, когда он возвращался из национальной команды. Мы даже подсчитали! После шести поездок в сборную он в пяти случаях пропускал от недели.

Он получал какое-то незначительное повреждение. Ему там врачи говорят: всё нормально, пройдёт, лети в Россию, а здесь он оказывается уже с приличным отёком. Один раз был забавный случай. Кажется, как раз в том матче, когда его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ударил правую область. Ему сказали, что все пройдёт и можно идти праздновать. Приезжает к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог – какое-то время мы его восстанавливали.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:52
многие пухлики прекрасно играли а поджарые ели двигаются)))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:26
Про забавный случай. Вот мне непонятно, человек упал пятой точкой с высоты своего роста (хорошо ,пусть после прыжка - с 2,5 метров) на траву газона. Не на бетонные же плиты он упал, верно? Как можно привезти "одну ягодицу в полтора раза больше другой".
Тут либо ему кто-то от души волшебного пендаля дал, либо они жрут что-то такое, что так влияет на небольшие повреждения...
karnager
karnager
сегодня в 09:18
А зачем тогда взяли этот негритянский жир ?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:17
Странно, как скауты подбирают игрока для команды, если у того явные и большие проблемы с лишним весом?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:16
Человек из Южной Америки привез в Локо 9кг...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:13
Пусть жирный,лишь бы играл норм!
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