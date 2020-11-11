Карлицкий: «Фарфан пришёл в „Локо“ почти с девятью лишними кило»

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о проблемах с лишним весом у экс-форварда «железнодорожников» .

Фарфан пришёл почти с девятью лишними кило. Справлялись за счёт диеты и специальных тренировок. Тут надо понимать: стандартная диета неприменима к футболисту. Некоторые девушки, грубо говоря, переходят на одну воду и радуются, что похудели. Игроки же в таком режиме просто не смогут тренироваться. Им нужно грамотно подобранное индивидуальное питание. Это позволит сжечь лишние калории за счет интенсивных тренировок. Нужно находить баланс и при этом у каждого человека он свой.

С Фарфаном были большие проблемы, когда он возвращался из национальной команды. Мы даже подсчитали! После шести поездок в сборную он в пяти случаях пропускал от недели.