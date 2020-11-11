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Гендир «Сочи» — о тесте Заболотного: «У Антона есть антитела, это ошибка»

сегодня, 13:28

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал новость о том, что форвард команды Антон Заболотный в расположении сборной России получил сомнительные результаты теста на коронавирус.

Антон сдавал тест несколько раз, все отрицательные. УЕФА вроде берут тесты и сами. Думаю, у них получился ошибочный результат, так как Антон уже переболел, у него есть антитела. Недавно мы сдавали, у него был большой показатель, он не мог сейчас так взять и заболеть. Мне кажется, там какая-то ошибка, с которой они в ближайшее время разберутся.

Ошибки в тестах возникают, они неидеальные. Сегодня-завтра разберутся, появится какая-нибудь информация. У нас в команде переболели все, поэтому такая новость для меня стала неожиданной. Не слышал, чтобы Заболотного сейчас отзывали из сборной. Какой смысл? Он сдавал, все было нормально, антитела есть. Скорее всего, в УЕФА все перепроверят и решат.

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Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 15:19
если это так, что шансы на победы уменьшаются, с дельфином соболем, у нас нет шансов
alexgurzan
alexgurzan ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 15:09
.
alexgurzan
alexgurzan ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 15:08
Добрый день.
На функциональность это не влияет, просто теперь есть такая роль, для тех, кто зарегистрирован больше года назад.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:57
ЗЕболотный настолько гениален, что приобрёл антитела ещё в 2017 году.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:45, ред.
Приветствую. Получил в соккере уведомление "Поздравляем! Вам присвоена новая роль - Больше года"...Что сие означает?...не нашел информацию...
Footbolista
Footbolista ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:41, ред.
Да...если переболел антител может и не быть...но...если антитела есть значит точно переболел...возможно и без симптомов...
Английские ученые)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:07
Антитела Антона Заболотного способны сбивать манекены, выполненные по образцам игроков сборной Франции и Бельгии, а также сдвинуть Луну с орбиты, от них лопаются градусники и тесты на Ковид 19 в радиусе 500 километров, сборная Молдавия уже в панике делает ставки на покер Антона Заболотного в ближайшем матче, чтобы компенсировать денежным выигрышем унизительное поражение. Ждем выход ̷Т̷и̷т̷а̷н̷и̷к̷а̷ Титана на поле.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:54
Больше всего мне нравится, что как бы с одной стороны, тест может быть либо положительным, либо отрицательными, но с другой стороны оказывается, что есть еще сомнительный результат. Только как-то после сомнительных результатов теста игроки уходят на не сомнительный карантин. Ну и самое прекрасное " у нас в команде переболели все". Когда успевают? Условно Обляков вроде постоянно за ЦСКА играет. Хотя возможно многие переболели когда был перерыв в чемпионате прошлого сезона. Ну да ладно. В любом случае отсутствие Заболотного не будет великой потерей для сборной на мой субъективный взгляд.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:51, ред.
Посмотрим что ответят в УЕФА.

А в отношении антител, у меня знакомый то же переболел ковид, потом сдавал анализ крови на антитела, анализ показал, что нет никаких антител.
nubom
nubom
сегодня в 13:47
Мы еще тестируем по методу Мутко?...
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 13:35, ред.
ошибка, это его вызов в сборную. если не сыграет, больше всех молдаване расстроятся
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 13:33
похоже что нет!просто не умеют!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:29
А может и не ошибка,разберутся!
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