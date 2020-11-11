Гендир «Сочи» — о тесте Заболотного: «У Антона есть антитела, это ошибка»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал новость о том, что форвард команды в расположении сборной России получил сомнительные результаты теста на коронавирус.

Антон сдавал тест несколько раз, все отрицательные. УЕФА вроде берут тесты и сами. Думаю, у них получился ошибочный результат, так как Антон уже переболел, у него есть антитела. Недавно мы сдавали, у него был большой показатель, он не мог сейчас так взять и заболеть. Мне кажется, там какая-то ошибка, с которой они в ближайшее время разберутся.