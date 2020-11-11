Гендир «Сочи» — о тесте Заболотного: «У Антона есть антитела, это ошибка»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал новость о том, что форвард команды Антон Заболотный в расположении сборной России получил сомнительные результаты теста на коронавирус.
Антон сдавал тест несколько раз, все отрицательные. УЕФА вроде берут тесты и сами. Думаю, у них получился ошибочный результат, так как Антон уже переболел, у него есть антитела. Недавно мы сдавали, у него был большой показатель, он не мог сейчас так взять и заболеть. Мне кажется, там какая-то ошибка, с которой они в ближайшее время разберутся.
Ошибки в тестах возникают, они неидеальные. Сегодня-завтра разберутся, появится какая-нибудь информация. У нас в команде переболели все, поэтому такая новость для меня стала неожиданной. Не слышал, чтобы Заболотного сейчас отзывали из сборной. Какой смысл? Он сдавал, все было нормально, антитела есть. Скорее всего, в УЕФА все перепроверят и решат.
На функциональность это не влияет, просто теперь есть такая роль, для тех, кто зарегистрирован больше года назад.
На функциональность это не влияет, просто теперь есть такая роль, для тех, кто зарегистрирован больше года назад.
Английские ученые)...
Английские ученые)...
А в отношении антител, у меня знакомый то же переболел ковид, потом сдавал анализ крови на антитела, анализ показал, что нет никаких антител.
А в отношении антител, у меня знакомый то же переболел ковид, потом сдавал анализ крови на антитела, анализ показал, что нет никаких антител.