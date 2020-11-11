Соболев рассказал о психологии «Спартака» в этом сезоне

Нападающий «Спартака» рассказал о том, как изменилась психология московского клуба за последнее время.

Как мы играли в прошлом сезоне? Условно, пропускаем от «Тамбова» — и уже в голове мысли: «Теперь надо забивать два, но как мы это сделаем?» А в этом, если пропускаем от «Тулы», я на 200% уверен, что мы забьем два и выиграем. Появляется менталитет победителя.

Дальше: у нас уже освоились иностранцы. Те же Понсе и Ларссон понимают какие-то моменты на русском языке — стало проще. А третий момент — настрой. В прошлом сезоне, честно, мы ждали, когда он, наконец, закончится. Чтобы быстрее начать новый.