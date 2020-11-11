Соболев рассказал о психологии «Спартака» в этом сезоне

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как изменилась психология московского клуба за последнее время.
Как мы играли в прошлом сезоне? Условно, пропускаем от «Тамбова» — и уже в голове мысли: «Теперь надо забивать два, но как мы это сделаем?» А в этом, если пропускаем от «Тулы», я на 200% уверен, что мы забьем два и выиграем. Появляется менталитет победителя.
Дальше: у нас уже освоились иностранцы. Те же Понсе и Ларссон понимают какие-то моменты на русском языке — стало проще. А третий момент — настрой. В прошлом сезоне, честно, мы ждали, когда он, наконец, закончится. Чтобы быстрее начать новый.
С Ростовом вообще как на тренировку вышли, расслабленными. С Уралом слишком много позволили сопернику в обороне, в итоге пропустили ненужные голы.
Надо собраться и доиграть концовку года на мажорной ноте!
С Ростовом вообще как на тренировку вышли, расслабленными. С Уралом слишком много позволили сопернику в обороне, в итоге пропустили ненужные голы.
Надо собраться и доиграть концовку года на мажорной ноте!