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Соболев рассказал о психологии «Спартака» в этом сезоне

сегодня, 12:08

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как изменилась психология московского клуба за последнее время.

Как мы играли в прошлом сезоне? Условно, пропускаем от «Тамбова» — и уже в голове мысли: «Теперь надо забивать два, но как мы это сделаем?» А в этом, если пропускаем от «Тулы», я на 200% уверен, что мы забьем два и выиграем. Появляется менталитет победителя.

Дальше: у нас уже освоились иностранцы. Те же Понсе и Ларссон понимают какие-то моменты на русском языке — стало проще. А третий момент — настрой. В прошлом сезоне, честно, мы ждали, когда он, наконец, закончится. Чтобы быстрее начать новый.

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Все комментарии
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 12:14
Беги в штрафную и ныряй - вот и вся спартаковская психология
makkie
makkie
сегодня в 12:13
Психология в последних двух матчах не очень радует.
С Ростовом вообще как на тренировку вышли, расслабленными. С Уралом слишком много позволили сопернику в обороне, в итоге пропустили ненужные голы.

Надо собраться и доиграть концовку года на мажорной ноте!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 12:13
Понсе и Ларссон понимают какие-то моменты только на великом могучем!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:08
Выдал все тайны.....:)))
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