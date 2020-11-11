Алексей Миранчук: «Рад вернуться, по всему соскучился, кроме погоды»

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свое возвращение в национальную команду.
Очень приятно наконец вернуться, по всему соскучился, кроме погоды. Очень холодно, приходится подстраиваться.
Много новых ребят в команде, молодой крови, энергии. Это очень радует. Провел с ними только одну тренировку. Пока больше эмоций, дальше посмотрим. Понимаю одно — мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат.
Специальный материал, из которого она сделана, сохраняет тепло и даже способна выделять жидкость через искусственные поры, имитируя потеющие ладони!!!
Японцы молодцы, моментально отреагировали на ДзюХотелки))))))))
Специальный материал, из которого она сделана, сохраняет тепло и даже способна выделять жидкость через искусственные поры, имитируя потеющие ладони!!!
Японцы молодцы, моментально отреагировали на ДзюХотелки))))))))