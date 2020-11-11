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Алексей Миранчук: «Рад вернуться, по всему соскучился, кроме погоды»

сегодня, 11:21

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свое возвращение в национальную команду.

Очень приятно наконец вернуться, по всему соскучился, кроме погоды. Очень холодно, приходится подстраиваться.

Много новых ребят в команде, молодой крови, энергии. Это очень радует. Провел с ними только одну тренировку. Пока больше эмоций, дальше посмотрим. Понимаю одно — мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат.

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Давайте думать
Давайте думать ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 12:02
В Японии придумали роборуку для одиноких и не очень мужчин)))
Специальный материал, из которого она сделана, сохраняет тепло и даже способна выделять жидкость через искусственные поры, имитируя потеющие ладони!!!

Японцы молодцы, моментально отреагировали на ДзюХотелки))))))))
LOpp
LOpp
сегодня в 11:28
Кто интересно первый Миранчуку показал видео с Дзюбой?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:23
Покажи как надо забивать!
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