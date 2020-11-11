Алексей Миранчук: «Рад вернуться, по всему соскучился, кроме погоды»

Полузащитник сборной России и «Аталанты» прокомментировал свое возвращение в национальную команду.

Очень приятно наконец вернуться, по всему соскучился, кроме погоды. Очень холодно, приходится подстраиваться.

Много новых ребят в команде, молодой крови, энергии. Это очень радует. Провел с ними только одну тренировку. Пока больше эмоций, дальше посмотрим. Понимаю одно — мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат.