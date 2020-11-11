Юран: «Жаль, что сыграем с ЦСКА не в Хабаровске»

Наставник ФК « СКА -Хабаровск» рад, что его команда сыграет с ЦСКА в 1/8 финала Кубка России.

Здорово! Жаль только, что с ЦСКА играем не у нас. Конечно, хотелось бы ещё привезти сюда клуб РПЛ , порадовать болельщиков, в Хабаровске сыграть. Мы играем для кого? Для болельщиков, для города, для края. Но, к сожалению, будем играть в Москве. Но это пока ни о чём не говорит. Да, ЦСКА – один из лидеров в российском футболе, но всё будет зависеть от нас. Как мы подготовимся, как мы на этот матч выйдем. Да, настрой будет дальше пройти.

Поэтому тут будет самое главное психологически парней подготовить. Там такие же молодые парни играют, у которых две ноги, две руки и одна голова.