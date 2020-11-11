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Юран: «Жаль, что сыграем с ЦСКА не в Хабаровске»

сегодня, 16:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск20.02.2021 в 12:00 Не начался

Наставник ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рад, что его команда сыграет с ЦСКА в 1/8 финала Кубка России.

Здорово! Жаль только, что с ЦСКА играем не у нас. Конечно, хотелось бы ещё привезти сюда клуб РПЛ, порадовать болельщиков, в Хабаровске сыграть. Мы играем для кого? Для болельщиков, для города, для края. Но, к сожалению, будем играть в Москве. Но это пока ни о чём не говорит. Да, ЦСКА – один из лидеров в российском футболе, но всё будет зависеть от нас. Как мы подготовимся, как мы на этот матч выйдем. Да, настрой будет дальше пройти.

Поэтому тут будет самое главное психологически парней подготовить. Там такие же молодые парни играют, у которых две ноги, две руки и одна голова.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:55
Всё зависит от ЦСКА нужно будет проиграет.
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:24
А у Миллера дегег не хватило?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:01
Жаль, что жребий свёл две армейские команды в 1/8 финала.Одной командой будет меньше в борьбе за Кубок.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:59, ред.
Для горожан Хабаровска был бы народный праздник
( старушки - болельщики говорят из какого - то Фюргала не велено ...)
cska1948
cska1948
сегодня в 16:52
"...Да, настрой будет дальше пройти..."
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Юран, вы там со своим настроем не переусердствуйте! Не переломайте нам игроков со своим настроем!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:40
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 16:33
    Был бы праздник в Хабаровске.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:31
    уймись))и готовься лучше. у вас есть шанс))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:17
    Гинер спецом вас покупал...
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