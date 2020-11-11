Масалитин: «Если Муса не растерял качества, то он добавит скорости ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное возвращение нападающего в армейский клуб.

Это что-то на уровне слухов, но нападающих никогда не бывает мало. Если Муса не растерял свои качества, то его возвращение добавит скорости в атаку ЦСКА . Помимо этого Ахмед более или менее забивной, однако в этом случае Арнора Сигурдссона нужно будет отдавать в аренду. Нет смысла держать в составе однотипных футболистов, дающих армейцам скорость впереди.

Конкуренция еще никогда и никому не мешала. Может быть, проснется Федор Чалов и скажет: «Послушайте, меня из состава выгнали, а еще и с лавочки попросят». Пропустит матч-два и начнет думать, что нужно выходить и забивать голы. Тот же Илья Шкурин эпизодически появляется на поле, и для меня этот трансфер вообще непонятен. Если что-то случилось, то отдали бы его в аренду. Парню нужно играть.