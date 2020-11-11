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Масалитин: «Если Муса не растерял качества, то он добавит скорости ЦСКА»

сегодня, 14:47

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное возвращение нападающего Ахмеда Мусы в армейский клуб.

Это что-то на уровне слухов, но нападающих никогда не бывает мало. Если Муса не растерял свои качества, то его возвращение добавит скорости в атаку ЦСКА. Помимо этого Ахмед более или менее забивной, однако в этом случае Арнора Сигурдссона нужно будет отдавать в аренду. Нет смысла держать в составе однотипных футболистов, дающих армейцам скорость впереди.

Конкуренция еще никогда и никому не мешала. Может быть, проснется Федор Чалов и скажет: «Послушайте, меня из состава выгнали, а еще и с лавочки попросят». Пропустит матч-два и начнет думать, что нужно выходить и забивать голы. Тот же Илья Шкурин эпизодически появляется на поле, и для меня этот трансфер вообще непонятен. Если что-то случилось, то отдали бы его в аренду. Парню нужно играть.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:22
Муса даже хромой,будет бегать быстрее всех в рпл,ну кроме Энжуки!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 15:05
может наоборот нападающих не бывает много?)) а не мало
shlomo
shlomo
сегодня в 14:59
Ну это похоже на мАааааленькую уточку.....бегать то может и умеет, а вот остальное.... мог потерять во время бега...:)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:55
Скорее всего слух так и останется слухом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:53
Столько экспертов... Но никто не знает в какой Ахмед форме. Да и неизвестно, что у него в плане мотивации.
beefs
beefs
сегодня в 14:48
если и вернется в Россию, то в Рубин...
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