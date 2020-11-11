ГлавнаяНовости

Черчесов: «Мы не в состоянии контролировать тесты на COVID-19»

сегодня, 14:16
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал сомнительные тесты на COVID-19 у некоторых игроков команды накануне товарищеского матча с Молдавией.

Не сказал бы, что коронавирусный период для тренеров сложный. Мы планируем свои нагрузки. Наша задача — рассчитать нагрузку, чтобы не было травм. Тест, к которому ты никакого отношения не имеешь, показывает, что у тебя кто-то выбыл. Если бы это были мышцы, то сказал бы, что мы что-то не так сделали. А так мы планируем свою работу. А тесты — мы не в состоянии контролировать. Лесовой, Заболотный и Ерохин так вчера тренировались... А потом говорят, что они больны. Караваев вон догнать не мог Заболотного.

Все новости
Масалитин: «Если Муса не растерял качества, то он добавит скорости ЦСКА»
Сегодня, 14:47 Комментарии5
Караваев: «Любой скажет, что лучше играть, чем тренироваться»
Сегодня, 14:20 Комментарии4
Черчесов: «Кто будет готов, тот и будет на поле»
Сегодня, 13:59 Комментарии7
Гендир «Сочи» — о тесте Заболотного: «У Антона есть антитела, это ошибка»
Сегодня, 13:28 Комментарии13
Соболев рассказал о психологии «Спартака» в этом сезоне
Сегодня, 12:08 Комментарии15
Дмитрий Тарасов заявил, что хочет остаться в Казани
Сегодня, 11:42 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 14:30
ну и дела, давайте еще сборную заразите...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:25
Заболотный может не только обогнать Караваева, а способен также выиграть заезд Формулы 1, толкая болид перед собой. Выпускайте Кракена на поле!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:20
Так учитесь!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100