Черчесов: «Мы не в состоянии контролировать тесты на COVID-19»

Главный тренер сборной России прокомментировал сомнительные тесты на COVID-19 у некоторых игроков команды накануне товарищеского матча с Молдавией.

Не сказал бы, что коронавирусный период для тренеров сложный. Мы планируем свои нагрузки. Наша задача — рассчитать нагрузку, чтобы не было травм. Тест, к которому ты никакого отношения не имеешь, показывает, что у тебя кто-то выбыл. Если бы это были мышцы, то сказал бы, что мы что-то не так сделали. А так мы планируем свою работу. А тесты — мы не в состоянии контролировать. Лесовой, Заболотный и Ерохин так вчера тренировались... А потом говорят, что они больны. Караваев вон догнать не мог Заболотного.