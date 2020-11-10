Филипе Мело ударил фотографа в пах, а после получил травму

Полузащитник «Палмейраса» Филипе Мело получил травму в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против «Васку да Гамы» (1:0).
Во время празднования забитого Луисом Адриано гола футболист ударил фотографа ногой в пах. Однако уже через несколько минут Мело получил травму, столкнувшись с игроком команды соперника.
У бразильца диагностирован перелом лодыжки. Хавбек перенесёт операцию и пропустит из-за повреждения от трёх до четырёх месяцев.
[Video] Felipe Melo pateó a un fotógrafo durante la celebración de gol de Palmeiras #CooperativaEnCasa https://t.co/q4iK8tQ9K5 pic.twitter.com/71d4wFsx4T— Cooperativa (@Cooperativa) November 10, 2020
Интересно, что будет с Кокориным, Мамаевым, и Широковым, через какое-то время. Случится ли подобное? Или наказание от закона будет их единственным?
Не жалко Мело. Он заслужил то, что получил. Пусть это послужит ему важным уроком.
Интересно, что будет с Кокориным, Мамаевым, и Широковым, через какое-то время. Случится ли подобное? Или наказание от закона будет их единственным?
Не жалко Мело. Он заслужил то, что получил. Пусть это послужит ему важным уроком.