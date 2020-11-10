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Филипе Мело ударил фотографа в пах, а после получил травму

сегодня, 20:15
Васку да ГамаЛоготип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)0 : 1Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)ПалмейрасМатч завершен

Полузащитник «Палмейраса» Филипе Мело получил травму в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против «Васку да Гамы» (1:0).

Во время празднования забитого Луисом Адриано гола футболист ударил фотографа ногой в пах. Однако уже через несколько минут Мело получил травму, столкнувшись с игроком команды соперника.

У бразильца диагностирован перелом лодыжки. Хавбек перенесёт операцию и пропустит из-за повреждения от трёх до четырёх месяцев.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 20:25
Бог не Тимошка - видит немножко ))
Footbolista
Footbolista ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:22, ред.
Думаешь Мело фотографу специально зарядил?...может случайность...фотограф искал получше кадр...и нашел...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:19
Не умный дядя!
David Young
David Young
сегодня в 20:18
Не уверен в существовании кармы, но что-то в этом всё-таки есть.
Интересно, что будет с Кокориным, Мамаевым, и Широковым, через какое-то время. Случится ли подобное? Или наказание от закона будет их единственным?
Не жалко Мело. Он заслужил то, что получил. Пусть это послужит ему важным уроком.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:17
Фотограф попал под "горячую" ногу...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:17
вот это то и странно))
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