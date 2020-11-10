Филипе Мело ударил фотографа в пах, а после получил травму

1605028517

сегодня, 20:15

Полузащитник «Палмейраса» получил травму в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против «Васку да Гамы» (1:0).

Во время празднования забитого гола футболист ударил фотографа ногой в пах. Однако уже через несколько минут Мело получил травму, столкнувшись с игроком команды соперника.

У бразильца диагностирован перелом лодыжки. Хавбек перенесёт операцию и пропустит из-за повреждения от трёх до четырёх месяцев.