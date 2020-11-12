ГлавнаяНовости

Вилков исключён из списка судей РПЛ

сегодня, 20:03

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что арбитр Михаил Вилков по итогам заседания бюро исполкома РФС исключён из списка судей Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

«Исключить по 31 декабря 2020 года включительно из списка судей, ассистентов судьи на матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу на 2020 год, утверждённого постановлением бюро исполкома РФС № 237.7 от 01 августа 2020 года, Вилкова Михаила Фёдоровича (1979 г.р., г. Нижний Новгород)», — говорится в сообщении.

Напомним, что отстранение Вилкова связано с грубейшими ошибками, допущенными им во время матча «Краснодар» — «Рубин».

Все новости
ОфициальноТренер «Зенита» получил дисквалификацию за оскорбительное поведение
Вчера, 18:02 Комментарии23
Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче с «Ювентусом» отклонена
10 ноября Комментарии37
Рибери оштрафован за симуляцию в штрафной площади
10 ноября Комментарии7
«Тамбов» оштрафовали на 50 тыс. за невыплату 90 млн рублей
10 ноября Комментарии19
Николаев: «Будет не хватать Вилкова и Безбородова»
10 ноября Комментарии15
Бартфельд — о бане Вилкова и Безбородова: «Думаю, это очень слабое решение»
09 ноября Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:20
Все, зенит лишился дормовых очков, ждём гнева гены.
протон1
протон1
сегодня в 20:20
а почему открыто не говорят какие они взятки за игры берут? когда независимое будет судейство над этими людьми. ставки оглашать . кто сколько получил . как решил ? это на много интересней было бы. !!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:20
Редеет спартаковская гвардия...
за
за ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:16
через 2 месяца вернут. ))
Bom Bom
Bom Bom ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:15
Да вернут его скоро) Это небольшие каникулы, дали время расслабиться и Киберпанк 2077 пройти ;)
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 20:12
во как, что-то как резко, а раньше значит нельзя было исключить
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:08
Вот когда хаты по суду у них отжимать начнут-будут думать что и как судить.
VAN ARM
VAN ARM ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:08
а зачем))просто 2 месяца отпуска а затем с новыми силами к великим свершениям))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:06
строже точно и быть не может))))это просто издевательство над нами и футболом!!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:05
Повезло. Ведь могли бы и Широкову отдать на съедение.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:05
Первая часть чемпионата заканчивается 17 декабря. Не очень строгое наказание отлучить от матчей всего на месяц
shlomo
shlomo
сегодня в 20:04
Кара настигла......где будет теперь искать работу?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100