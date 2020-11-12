Вилков исключён из списка судей РПЛ

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сегодня, 20:03

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что арбитр Михаил Вилков по итогам заседания бюро исполкома РФС исключён из списка судей Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

«Исключить по 31 декабря 2020 года включительно из списка судей, ассистентов судьи на матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу на 2020 год, утверждённого постановлением бюро исполкома РФС № 237.7 от 01 августа 2020 года, Вилкова Михаила Фёдоровича (1979 г.р., г. Нижний Новгород)», — говорится в сообщении.

Напомним, что отстранение Вилкова связано с грубейшими ошибками, допущенными им во время матча «Краснодар» — «Рубин».