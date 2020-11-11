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Тренер «Зенита» получил дисквалификацию за оскорбительное поведение

сегодня, 18:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Тренер «Зенита» Артур Вильям Де Оливейра получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1) согласно дисциплинарному регламенту РФС.

«Дисквалифицировать тренера Де Оливейра Вильяма Артура на два матча чемпионата России по футболу, при этом один матч считать реальным исполнением, а один матч — условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 200 тысяч рублей. Установить для тренера испытательный срок до окончания чемпионата России сезона-2020/2021», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 19:41
Спровоцировал штатный спартаковский судеец!
viv
viv
сегодня в 19:35
Одни залетчики в Зените, то Дзюба, то Оливейра.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:27
    autochthon
    autochthon
    сегодня в 19:18
    Передернул прямо на скамейке глядя на камеру...
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 19:11
    За что???
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 18:39
    Сколько же в Зенит нахлебников, т.е. тренеров.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 18:38
    Поведение Дзюбы оскорбительнее.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 18:24
    Что он сделал ?
    VAN ARM
    VAN ARM ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 18:20
    труба компенсирует)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:20
    готовятся к праздникам и корпоративам)))
    drug01
    drug01
    сегодня в 18:14
    Получил значит заслужил!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 18:14
    Жестко, 200 на физ лицо... Это беспредел товарищи
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 18:11
    Правильно это!
    makkie
    makkie
    сегодня в 18:08
    Он тоже по пути Дзюбы пошёл?)))
    David Young
    David Young
    сегодня в 18:05
    Правильно сделали, что наказали. Такое поведения недопустимо в принципе. Если его вообще не наказывать никак, или слишком мягко, то оно будет всё более и более повсеместным.
    nubom
    nubom
    сегодня в 18:03
    Этого добра у Зенита навалом...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:02
    Пошли дань собирать...
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