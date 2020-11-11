Тренер «Зенита» получил дисквалификацию за оскорбительное поведение

Тренер «Зенита» Артур Вильям Де Оливейра получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1) согласно дисциплинарному регламенту РФС.
«Дисквалифицировать тренера Де Оливейра Вильяма Артура на два матча чемпионата России по футболу, при этом один матч считать реальным исполнением, а один матч — условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 200 тысяч рублей. Установить для тренера испытательный срок до окончания чемпионата России сезона-2020/2021», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.