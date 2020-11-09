Бартфельд — о бане Вилкова и Безбородова: «Думаю, это очень слабое решение»

Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал решение отстранить арбитров Михаила Вилкова и Владислава Безбородова до конца года.
Разве это наказание? Сколько туров осталось до конца года? Если бы объявили, что отстраняют на три-четыре тура, получили бы от народа: «Что за безобразие? Такие ошибки, а их всего на несколько туров убирают. А так, видите как смотрится: „Отстранение до конца года“». Это не наказание.
Думаю, это очень слабое решение. За подобные вещи нужно жестче выносить решения. Там еще забыли про Турбина, которого весь народ помнит по тому, что он сделал и в РПЛ, и в ФНЛ. Мне кажется, это слабое наказание.
Выбор по сути небогатый. А в РПЛ накрайняк можно и зарубежных приглашать...
Выбор по сути небогатый. А в РПЛ накрайняк можно и зарубежных приглашать...
Баня с паром или "сухая"!?)) Тоже не встречал инфу, за просмотром рукоблудства кэпа пропустил...))))))
Баня с паром или "сухая"!?)) Тоже не встречал инфу, за просмотром рукоблудства кэпа пропустил...))))))