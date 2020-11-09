Бартфельд — о бане Вилкова и Безбородова: «Думаю, это очень слабое решение»

Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал решение отстранить арбитров Михаила Вилкова и Владислава Безбородова до конца года.

Разве это наказание? Сколько туров осталось до конца года? Если бы объявили, что отстраняют на три-четыре тура, получили бы от народа: «Что за безобразие? Такие ошибки, а их всего на несколько туров убирают. А так, видите как смотрится: „Отстранение до конца года“». Это не наказание.