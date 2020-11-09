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Бартфельд — о бане Вилкова и Безбородова: «Думаю, это очень слабое решение»

сегодня, 14:17

Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал решение отстранить арбитров Михаила Вилкова и Владислава Безбородова до конца года.

Разве это наказание? Сколько туров осталось до конца года? Если бы объявили, что отстраняют на три-четыре тура, получили бы от народа: «Что за безобразие? Такие ошибки, а их всего на несколько туров убирают. А так, видите как смотрится: „Отстранение до конца года“». Это не наказание.

Думаю, это очень слабое решение. За подобные вещи нужно жестче выносить решения. Там еще забыли про Турбина, которого весь народ помнит по тому, что он сделал и в РПЛ, и в ФНЛ. Мне кажется, это слабое наказание.

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ДСА
ДСА
сегодня в 15:09
На кол их, по русскому обычаю.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:01
Вилков и Безбородов не просто арбитры, совершившие грубые ошибки, а инструмент который кому-то будет крайне нужен по весне 2021 года при распределении призовых мест в РФПЛ. А потом опять скандал и отстранение с громким определением "на полгода", чтобы успешно их задействовать со следующего сезона снова. Порочный круг.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:59
    Заполярный
    Заполярный
    сегодня в 14:55
    С турбиным конечно промашка, он давно уже насвистел не на одну баню (бан)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Footbolista (раскрыть)
    сегодня в 14:47
    А у меня вопрос?

    Баня с паром или "сухая"!?)) Тоже не встречал инфу, за просмотром рукоблудства кэпа пропустил...))))))
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 14:35
    А про баню где информация?)...
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 14:29
    Дюков не разрешил больше
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 14:29
    Да уж,за ним не угнаться! Когда его уже на Матч ТВ позовут работать, может хоть тогда у него времяни станет меньше!🤫🤭
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 14:27
    А ведь прав
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