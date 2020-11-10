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Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче с «Ювентусом» отклонена

сегодня, 20:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиТех. поражение

Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче 3-го тура Серии А против «Ювентуса» была отклонена.

Неаполитанский клуб требовал пересмотреть решение дисциплинарной комиссии, которая присудила команде поражение со счётом 0:3 и снятие одного очка, однако просьба «Наполи» не была выполнена.

Напомним, что «Наполи» не смог прилететь на игру против «Ювентуса» из-за вспышки коронавируса в клубе.

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Все комментарии
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
сегодня в 21:43
Ювентус во всей своей красе.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:42
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 21:37
    Несправедливо всё это.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 21:36, ред.
    юве должно быть стыдно за такие три очка
    Адремевю
    Адремевю
    сегодня в 21:30
    Если бы расклады были по справедливости, и просто назначили переигровку, подлЮве сейчас был бы на 11 месте, однако зас.али. Вот такая суровая правда жизни. Истинный кабинетный подход.
    Graceful 713
    Graceful 713
    сегодня в 21:26
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный ответ vastudio (раскрыть)
      сегодня в 21:10
        А мы тут не причём
        А мы тут не причём
        сегодня в 21:01
          VAN ARM
          VAN ARM
          сегодня в 21:00
          скоро все суды завалят ))мода такая пошла))
          vastudio
          vastudio
          сегодня в 20:58
            vastudio
            vastudio
            сегодня в 20:56
            Кабинет он такой)
            juvenale
            juvenale
            сегодня в 20:54
            Все верно - нарушили ,получите
            Дмитрий Климович 3
            Дмитрий Климович 3
            сегодня в 20:37
            Кляуза не прошла!
            David Young
            David Young
            сегодня в 20:37
            Наполи заслужил это техническое поражение.
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