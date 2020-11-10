Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче с «Ювентусом» отклонена

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сегодня, 20:35

Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче 3-го тура Серии А против «Ювентуса» была отклонена.

Неаполитанский клуб требовал пересмотреть решение дисциплинарной комиссии, которая присудила команде поражение со счётом 0:3 и снятие одного очка, однако просьба «Наполи» не была выполнена.

Напомним, что «Наполи» не смог прилететь на игру против «Ювентуса» из-за вспышки коронавируса в клубе.