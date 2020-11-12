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Данило: «Пирло всё ещё ведет себя немного как игрок»

сегодня, 21:18

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением о своей роли в команде и тренерских качествах Андреа Пирло.

Я защитник. Не имеет значения, где я играю, но я счастлив поиграть на другой позиции в этом сезоне. Самое главное в футболе — это то, как вы занимаете пространство, делая правильные движения в нужное время. Я был временами левым защитником в «Реале», в то время как в «Манчестер Сити» я играл во всех защитных ролях и даже иногда в центре поля, но я считаю себя защитником.

У Пирло есть похожая идея по позиции, на которой я играл в «Манчестер Сити» в течение двух лет, так что я уже все знаю и привык. С моим общим пониманием игры я могу помочь команде.

Я чувствую удовлетворение от этого момента моей карьеры, моей жизни и зрелости, которой я достиг в «Ювентусе». Я много времени провожу с Недведом, мы иногда садимся пить кофе, и я думаю: «я пью кофе с Недведом!»

Мы говорим о футболе, и это здорово, что рядом есть такой человек. Пирло все еще ведет себя немного как игрок, но уже дал ощущение лидерства команде «Ювентуса», и для тренера важно овладеть командой, именно после этого игроки будут следовать его идеям в футболе.

Ранее появилась информация, что Пирло хочет зимой закрыть две проблемные позиции.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:01
это лечится с годами))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:44
Как тренеру ему не хватает опыта но зато игрового опыта вполне достаточно.
beefs
beefs
сегодня в 21:22
он еще не ощущает себя тренером....
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