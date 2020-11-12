Данило: «Пирло всё ещё ведет себя немного как игрок»

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением о своей роли в команде и тренерских качествах .

Я защитник. Не имеет значения, где я играю, но я счастлив поиграть на другой позиции в этом сезоне. Самое главное в футболе — это то, как вы занимаете пространство, делая правильные движения в нужное время. Я был временами левым защитником в «Реале», в то время как в «Манчестер Сити» я играл во всех защитных ролях и даже иногда в центре поля, но я считаю себя защитником.

У Пирло есть похожая идея по позиции, на которой я играл в «Манчестер Сити» в течение двух лет, так что я уже все знаю и привык. С моим общим пониманием игры я могу помочь команде.

Я чувствую удовлетворение от этого момента моей карьеры, моей жизни и зрелости, которой я достиг в «Ювентусе». Я много времени провожу с Недведом, мы иногда садимся пить кофе, и я думаю: «я пью кофе с Недведом!»

Мы говорим о футболе, и это здорово, что рядом есть такой человек. Пирло все еще ведет себя немного как игрок, но уже дал ощущение лидерства команде «Ювентуса», и для тренера важно овладеть командой, именно после этого игроки будут следовать его идеям в футболе.