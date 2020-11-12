Буффон – Роналду: «Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!»

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сегодня, 18:14

Вратарь «Ювентуса» в своем твиттере отреагировал на очередной рекорд нападающего .

Великий CR7! Друг, поздравляю с этим превосходным достижением, 746 голов – это огромные цифры! Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии вчера забил 746-й гол в карьере в товарищеской игре со сборной Андорры (7:0).

Роналду и Пушкаш делят 4-ю строчку в списке лучших бомбардиров всех времен. Возглавляют список: Пеле (767), Ромарио (772) и Йозеф Бицан (805).