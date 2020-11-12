Буффон – Роналду: «Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в своем твиттере отреагировал на очередной рекорд нападающего Криштиану Роналду.
Великий CR7! Друг, поздравляю с этим превосходным достижением, 746 голов – это огромные цифры! Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии вчера забил 746-й гол в карьере в товарищеской игре со сборной Андорры (7:0).
Роналду и Пушкаш делят 4-ю строчку в списке лучших бомбардиров всех времен. Возглавляют список: Пеле (767), Ромарио (772) и Йозеф Бицан (805).
ток потом все равно на 2ую строчку спустится
ток потом все равно на 2ую строчку спустится
- Я?! За чёрным?! Догонять?!
- Я?! За чёрным?! Догонять?!