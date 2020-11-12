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Буффон – Роналду: «Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!»

сегодня, 18:14

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в своем твиттере отреагировал на очередной рекорд нападающего Криштиану Роналду.

Великий CR7! Друг, поздравляю с этим превосходным достижением, 746 голов – это огромные цифры! Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии вчера забил 746-й гол в карьере в товарищеской игре со сборной Андорры (7:0).

Роналду и Пушкаш делят 4-ю строчку в списке лучших бомбардиров всех времен. Возглавляют список: Пеле (767), Ромарио (772) и Йозеф Бицан (805).

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 19:25
только слезу не пускай. Месси 723гола, зато рон красивый
juvenale
juvenale
сегодня в 18:55
а месси кого догонять будет?а никого,ведь пешком этого не сделать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:43
Флаг в руки
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:41
нужно стать первым и тогда на покой))
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 18:37
ну в целом то догонит )
ток потом все равно на 2ую строчку спустится
Alhunah
Alhunah
сегодня в 18:30
а потом еще гнома догонять
shlomo
shlomo
сегодня в 18:24
Возможно так и будет....пожелаю удачи!
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 18:17
- Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!
- Я?! За чёрным?! Догонять?!
David Young
David Young
сегодня в 18:15
Присоединяюсь к словам Джанлуиджи Буффона, одного из величайших вратарей в истории.
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