Моуриньо: «Сегодня буду болеть за сборную Шотландии»

Главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что сегодня будет поддерживать сборную Шотландии в матче отбора к Евро-2020 против сборной Сербии. Главный тренер Шотландии является бывшим помощником португальского специалиста, с которым он вместе работал в «Челси» (2004-2007).

Матич больше не выступает за сборную Сербии, поэтому моя эмоциональная связь с Неманьей пропала. В Шотландии есть Стив [Кларк], есть Мактоминей. Поэтому, конечно, я желаю им всего наилучшего. Я буду поддерживать их сегодня.

Стив был моим хорошим и преданным помощником, а затем его карьера пошла в другом направлении. Теперь то, что он является тренером сборной своей страны, несомненно, много значит для него.

Это очень сложный матч, я бы сказал, что у Сербии, наверное, больше потенциала. Но во многих случаях в футболе командный дух играет более значимую роль. И шотландские парни, вероятно, готовы к этому.