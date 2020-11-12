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Моуриньо: «Сегодня буду болеть за сборную Шотландии»

сегодня, 16:01
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия22:45 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что сегодня будет поддерживать сборную Шотландии в матче отбора к Евро-2020 против сборной Сербии. Главный тренер Шотландии Стив Кларк является бывшим помощником португальского специалиста, с которым он вместе работал в «Челси» (2004-2007).

Матич больше не выступает за сборную Сербии, поэтому моя эмоциональная связь с Неманьей пропала. В Шотландии есть Стив [Кларк], есть Мактоминей. Поэтому, конечно, я желаю им всего наилучшего. Я буду поддерживать их сегодня.

Стив был моим хорошим и преданным помощником, а затем его карьера пошла в другом направлении. Теперь то, что он является тренером сборной своей страны, несомненно, много значит для него.

Это очень сложный матч, я бы сказал, что у Сербии, наверное, больше потенциала. Но во многих случаях в футболе командный дух играет более значимую роль. И шотландские парни, вероятно, готовы к этому.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:38
Как то по боку за кого там Маур болеть будет.....Сербам вообще наплевать.
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
сегодня в 16:33
Ну удачи че.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:04
вот это удивил))))
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