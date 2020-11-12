Михайлович: «Назвал Виейра „чернож**ым“, и мне дали бан на три матча»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о конфликтной ситуации на поле с Патриком Виейра. В 2000 году «Лацио» встретился с «Арсеналом», Михайлович получил дисквалификацию на три матча из-за расистских оскорблений в адрес Виейра.
Это единственный поступок, который я бы не хотел совершать.
На поле, когда я еще играл в футбол, я терпел многое — плевки, локти, оскорбления. То же самое произошло и с Виейра.
Я назвал его «чернож**ым», и мне дали бан на три матча. Но это он был неправ. Он всю игру бегал за мной и называл меня «ё***ым цыганом». У нас, сербов, нет такого понятия, как «расизм».
Ранее «Соккер.ру» собрал целую звездную сборную из цыган.
Очень неприятно и мерзко слышать подобные слова в свой адрес, даже если они не связаны с твоим цветом кожи или этнической принадлежностью, но делать тоже самое или примерно тоже самое по отношению к таким людям - это тоже аморально, и противозаконно.
Жаль, что Михайлович не видит здесь одинаковой своей и чужой вины, ведь несмотря на то, что спровоцировал ситуацию здесь Вийера, Михайлович тоже не повёл себя лучшим образом, мягко говоря.
Тем не менее, расизм - это далеко не единственная ненависть, которую могут демонстрировать друг другу люди - словами или иными способами, и лишь одна из главных проблем такого типа, а не самая главная и единственная.
Очень неприятно и мерзко слышать подобные слова в свой адрес, даже если они не связаны с твоим цветом кожи или этнической принадлежностью, но делать тоже самое или примерно тоже самое по отношению к таким людям - это тоже аморально, и противозаконно.
Жаль, что Михайлович не видит здесь одинаковой своей и чужой вины, ведь несмотря на то, что спровоцировал ситуацию здесь Вийера, Михайлович тоже не повёл себя лучшим образом, мягко говоря.
Тем не менее, расизм - это далеко не единственная ненависть, которую могут демонстрировать друг другу люди - словами или иными способами, и лишь одна из главных проблем такого типа, а не самая главная и единственная.