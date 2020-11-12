Михайлович: «Назвал Виейра „чернож**ым“, и мне дали бан на три матча»

Главный тренер «Болоньи» рассказал о конфликтной ситуации на поле с . В 2000 году «Лацио» встретился с «Арсеналом», Михайлович получил дисквалификацию на три матча из-за расистских оскорблений в адрес Виейра.

Это единственный поступок, который я бы не хотел совершать.

На поле, когда я еще играл в футбол, я терпел многое — плевки, локти, оскорбления. То же самое произошло и с Виейра.

Я назвал его «чернож**ым», и мне дали бан на три матча. Но это он был неправ. Он всю игру бегал за мной и называл меня «ё***ым цыганом». У нас, сербов, нет такого понятия, как «расизм».