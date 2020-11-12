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Михайлович: «Назвал Виейра „чернож**ым“, и мне дали бан на три матча»

сегодня, 15:25

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о конфликтной ситуации на поле с Патриком Виейра. В 2000 году «Лацио» встретился с «Арсеналом», Михайлович получил дисквалификацию на три матча из-за расистских оскорблений в адрес Виейра.

Это единственный поступок, который я бы не хотел совершать.

На поле, когда я еще играл в футбол, я терпел многое — плевки, локти, оскорбления. То же самое произошло и с Виейра.

Я назвал его «чернож**ым», и мне дали бан на три матча. Но это он был неправ. Он всю игру бегал за мной и называл меня «ё***ым цыганом». У нас, сербов, нет такого понятия, как «расизм».

Ранее «Соккер.ру» собрал целую звездную сборную из цыган.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:22
«Ё***ый цыган», «чернож**ый» - все в лучших традициях фильмов Тарантино и Гая Ричи)
David Young
David Young ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 16:05
Следует отметить, что проявления расизма по отношению к белым тоже караются, хотя и не всегда, как и расизм в целом, так что здесь есть над чем работать, определённо, поскольку это часто не считается настолько же плохим в глазам многих, тогда как это является тем же, только по отношению к другим людям.
David Young
David Young
сегодня в 16:03
Значит расизм был и от Михайловича, и от Вийера, от второго скорее этническая ненависть, но это так же плохо, как и расизм, и такого же порядка. Надо было дисквалифицировать обоих на одинаковый срок.

Очень неприятно и мерзко слышать подобные слова в свой адрес, даже если они не связаны с твоим цветом кожи или этнической принадлежностью, но делать тоже самое или примерно тоже самое по отношению к таким людям - это тоже аморально, и противозаконно.

Жаль, что Михайлович не видит здесь одинаковой своей и чужой вины, ведь несмотря на то, что спровоцировал ситуацию здесь Вийера, Михайлович тоже не повёл себя лучшим образом, мягко говоря.

Тем не менее, расизм - это далеко не единственная ненависть, которую могут демонстрировать друг другу люди - словами или иными способами, и лишь одна из главных проблем такого типа, а не самая главная и единственная.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:55
а цыган? ну дальше понятно))))))))))))))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:52
А как будто он от этого стал белым ??? Европейская толерантность ЕпТа !!!
Mangur
Mangur
сегодня в 15:52
Такие они стандарты западных ценностей.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:45
Наказать надо было обоих.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:43, ред.
Всего то 20 лет прошло...молодежь и не в курсе, что в Европе можно было говорить правду всего за 3 матча дисквы)...что бы было с Синишей сейчас страшно представить...забанили бы до конца дней его..
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:35
Назвался цыганом бери гитару.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:33
В 21 веке живем, Синиша. Если ты оскорбляешь негра на расовой почве, то ты расист и тебя надо расстрелять. Если негр оскорбляет тебя на расовой почве, то "вы не понимаете, это другое"
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:32
А вдь правду сказал! Попа то черная!Надо было назвать афроамерикано63й)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:31
Надо было этого чернож*ого ещё и отмутузить.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:31
Не надо было обзывать.
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