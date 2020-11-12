ГлавнаяНовости

Писарев: «Молдавия показала себя очень крепкой командой»

вчера, 23:34
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от товарищеского матча Молдавия — Россия (0:0).

Результат – не очень, но в плане возможности посмотреть на большую группу футболистов этот матч как нельзя кстати. Конечно, всё равно хотелось бы рейтинговые очки не терять, хоть и не такие большие. Молдавия показала себя очень крепкой командой, организованной в обороне. Наверное, не хватило агрессии, чтобы победить. Как мне показалось, наши игроки понимали, что они фавориты, и думали, что так или иначе один гол забьют. Но не сложилось. Когда не забиваешь в таком матче, на следующий выходишь с удвоенной энергией. Будем надеяться, что, не забив Молдавии, мы забьём в двух следующих более важных матчах.

Что касается молодых игроков, они уже выступают в наших клубах и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Но надеть футболку сборной, когда ты ещё недавно выходил в матчах за молодёжную команду, – это другое. И сегодня они это прочувствовали. Это совершенно другая история. Другая борьба, другие скорости. Сегодня Черчесов, может, во многом вынужденно дал им шанс, но будущее команды всё равно за этими ребятами. Жирков, конечно, молодец – в 37 лет бороздить бровку, но будущее за молодыми футболистами.

Все новости
Мостовой: «Зачем вообще вставили эту непонятную товарищескую игру?»
Сегодня, 00:02 Комментарии7
Дивеев: «Давайте не будем недооценивать сборную Молдавии»
Вчера, 22:39 Комментарии8
Даду: «В ситуации Дзюбы нет ничего криминального и страшного»
Вчера, 18:47 Комментарии18
Кирьяков: «Дзюба не совершил ничего предосудительного, все мы не безгрешны»
Вчера, 18:32 Комментарии18
Депутат Лебедев: «Кашшаи спасибо, пусть уходит»
Вчера, 16:08 Комментарии10
Орлов: «Шестое место для „Спартака“ — это прогресс»
Вчера, 15:58 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:04
Будущее за молодёжью? Чабан не согласен! Он наигрывает перспективного Жиркова явно с прицелом на Евро 2021 и Катар 2022. Чабан, верим!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:56
Игра конечно не впечатлила. Понятно, что матч товарищеский, но рейтинг то надо повышать, у кого еще выигрывать , как не у Молдавии. Но не срослось. Один плюс - это дебют молодежи. Но странно другое. То никого из молодых долго не выпускают, а сегодня прямо россыпь молодых играла. Но к сожалению не было лидера в атаке, Кузяев и Черышев явно на лидеров не тянули, Юра тоже потерялся, так что валить все на молодых - это неправильно . Братья все же пытались , что то исправить, но поддержки не получили.
Вот такие дела. Жаль. Но надо привыкать, а не хочется.
Всем здоровья.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 23:50
Да у вас всегда одни оправдания, потому что не х... не умеете играть в футбол
Cat01
Cat01
вчера в 23:43
Для нас все крепкие соперники..... Скажи не получилась игра!!!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:39
Да, будущее за молодёжью.
alex074
alex074
вчера в 23:38
МАТЧ, как и сборная ОВНО, даже не смотря, на то, что были смотрины
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100