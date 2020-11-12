ГлавнаяНовости

Дивеев: «Давайте не будем недооценивать сборную Молдавии»

сегодня, 22:39
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Молдавии (0:0).

Станислав Саламович [Черчесов] лучше скажет, что у нас получилось, а что нет. Разберем игру и будем готовиться к Турции.

Я думаю, что все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдавию. Просто нужно было реализовать свои моменты.

Все новости
Писарев: «Молдавия показала себя очень крепкой командой»
Сегодня, 23:34 Комментарии0
Даду: «В ситуации Дзюбы нет ничего криминального и страшного»
Сегодня, 18:47 Комментарии18
Кирьяков: «Дзюба не совершил ничего предосудительного, все мы не безгрешны»
Сегодня, 18:32 Комментарии18
Депутат Лебедев: «Кашшаи спасибо, пусть уходит»
Сегодня, 16:08 Комментарии10
Орлов: «Шестое место для „Спартака“ — это прогресс»
Сегодня, 15:58 Комментарии28
Депутат Лебедев: «Спасибо Собянину за 25%, хоть не полностью закрыл арены»
Сегодня, 15:50 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:36
Для нас уже и Молдавия фаворит
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 23:34
2020: Давайте не будем недооценивать сборную Молдавии
2030: Давайте не будем недооценивать сборную Люксембурга
2040: Давайте не будем недооценивать сборную Андорры
2050: Давайте не будем недооценивать сборную Сан-Марино
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:21
Им не забивали только Андорра и Сан-Марино. И ещё Россия...
alex074
alex074
сегодня в 22:49
Безусловно, уважать соперника с которым играешь, нужно всегда и тем более его нельзя недооценивать, но именно в этом, конкретном случае, сборной УСАТОГО ЧАБАНА скажу ПОЗОР!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:47, ред.
Игорю простительно!Он только начал обживаться в этой недосборной Усатого!
Gahi
Gahi
сегодня в 22:44, ред.
Нужно с уважением относиться к каждой команде с кем ты выходишь играть. Удачи
David Young
David Young
сегодня в 22:44
Даже не смешно звучит. Сборная Молдавии - одна из слабейших европейских сборных. Так что ничья для России в матче с ней - это позор.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100