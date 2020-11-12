Дивеев: «Давайте не будем недооценивать сборную Молдавии»

Защитник сборной России прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Молдавии (0:0).

Станислав Саламович [Черчесов] лучше скажет, что у нас получилось, а что нет. Разберем игру и будем готовиться к Турции.

Я думаю, что все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдавию. Просто нужно было реализовать свои моменты.