ГлавнаяНовости

Черчесов — о ничьей с Молдавией: «Мы хотели выиграть, настраивались на это»

сегодня, 22:53
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Молдавией (0:0).

Мы хотели выиграть, настраивались на это. У нас были моменты, которые надо было реализовать, но не смогли сделать. Недонастрой? Нет, такого ощущения у меня точно не было. На сборе очень много молодых игроков, времени мало, но ребята стараются впитывать, осваиваться. Воспользовались тем, что у молодежной сборной сейчас нет важных матчей, поэтому привлекли ряд исполнителей в главную команду. Сейчас скажем, кому и над чем работать, чтобы прибавлять. Сафонов? Когда посчитаем нужным, тогда и выпустим его на поле. Матвей приехал немного уставшим, поэтому сделали ставку на Гильерме.

Все новости
СлухиКирилл Новиков может возглавить молдавский «Шериф»
Сегодня, 17:14 Комментарии6
СлухиТедеско улетел в Германию на время паузы на матчи сборных
Вчера, 18:35 Комментарии18
«Краснодар» не рассматривает увольнение Мусаева после пяти поражений подряд
09 ноября Комментарии48
Слуцкий — о матче с «Химками»: «„Рубин“ допускает грубейшие ошибки»
08 ноября Комментарии19
Федотов — о ничьей в матче с «Уфой»: «„Сочи“ винить надо только себя»
06 ноября Комментарии4
Рахимов: «По игре „Уфа“ ни в чём не уступала „Сочи“, мы грамотно играли»
06 ноября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 23:22
Один полумомент за весь матч с могучей Молдавией! Где там он моменты увидел? Вряд ли к Турции мы станем сильнее. Думаю, будет минимальное поражение и после этого опять самовлюблённый и невозмутимый, как осёл Черчесов, который плевать хотел на общественное мнение и критику.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:16
Ну не Шмагла я...
протон1
протон1
сегодня в 23:07
черчесов мне что то не очень нравится. вот что то чую. что мы проиграем и опозоримся. то в ничейку с самой слабой командой. то вообще ели последние игры
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 23:05
Не поможет и настрой, коли сборная отстой.
Весь матч сборная исполняла флеш моб в поддержку опального капитана.
А что впитают молодые игроки: катай вату - получай зарплату.
alex074
alex074
сегодня в 23:02
Настраиваться и выиграть это две разные вещи...Могучий форвард Зюба тоже недавно настраивался, но...
протон1
протон1
сегодня в 23:01
это уровень наш. с молдовией. если настроились еще)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:00
Игра отстой,хорошо хоть нечего не значила!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:57
Г-н Черчесов, даже если бы вы выиграли у одной из лучших сборных Европы со счётом 3:0, наше мнение об уровне сб. России не изменилось. Себя вы можете обмануть, нас, болельщиков, - нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100