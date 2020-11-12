Черчесов — о ничьей с Молдавией: «Мы хотели выиграть, настраивались на это»

Главный тренер сборной России подвел итоги товарищеского матча с Молдавией (0:0).

Мы хотели выиграть, настраивались на это. У нас были моменты, которые надо было реализовать, но не смогли сделать. Недонастрой? Нет, такого ощущения у меня точно не было. На сборе очень много молодых игроков, времени мало, но ребята стараются впитывать, осваиваться. Воспользовались тем, что у молодежной сборной сейчас нет важных матчей, поэтому привлекли ряд исполнителей в главную команду. Сейчас скажем, кому и над чем работать, чтобы прибавлять. Сафонов? Когда посчитаем нужным, тогда и выпустим его на поле. Матвей приехал немного уставшим, поэтому сделали ставку на Гильерме.