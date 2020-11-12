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Даду: «В ситуации Дзюбы нет ничего криминального и страшного»

сегодня, 18:47

Бывший нападающий «Алании» и ЦСКА Сергей Даду высказался о скандале вокруг форварда «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, чьё видео интимного характера было слито в Сеть.

Очень большая шумиха развелась по этому поводу. Это неприятно, нужно признать. Но я не собираюсь осуждать Артёма, потому что тут речь идет о взломе сети и раскрытии личной информации. Пусть это будет на совести преступников.

В самой ситуации нет ничего криминального и страшного. Мы все ошибаемся. Понятно, что для Артёма это большой удар, потому что он медийная личность. После чемпионата мира он стал еще более популярным и, соответственно, все хотят на этой ситуации нажиться. Самое главное, чтобы он сейчас справился с этим давлением и пришел обратно в нормальное русло, продолжил показывать свой прежний уровень.

Нужно, чтобы СМИ тоже оставили эту ситуацию в покое. Это все-таки человек. Несмотря на то, что он игрок сборной, популярная личность, он обычный мужчина, у которого есть семья, дети и так далее. Нужно просто не поднимать больше этот вопрос, и он сам по себе разрулится.

Правильно ли поступил Черчесов, не вызвав Артёма в сборную? Если брать конкретно национальную команду, то это верное решение. Я уверен, что эта ситуация с Артёмом затмила бы все остальные вопросы по подготовке. В таком случае и тренер, и игроки отвлекались бы на эти ненужные моменты. Главное, чтобы это решение не было окончательным.

Сегодня в Москве состоялась акция в поддержку Артёма Дзюбы.

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Все комментарии
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 20:13
Предлагаю всем заступникам Дзюбы, говорящим «да ничего такого, все так делают» записать точно такое же видео и выложить на Ютуб. Свои слова как делами подкрепите - тогда ваша позиция будет уважаться, а болтать сидя на диване - это пустое сотрясание воздуха.
viv
viv
сегодня в 19:42
Как вообще хватает совести у некоторых индивидумов защищать этого игрочишку опозорившего нашу сборную и страну на всю Европу.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:34
Это молдавский след...
Г.Орлов...
shlomo
shlomo ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 19:28
Попытка не пытка...:))))
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 19:20
ну что..толпой пошли удава давить. раз это нормально оказывается.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:19
Я туда уже года 2 не захожу!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))Что за лига такая?!!!!!!!!!!!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:19
Приятно видеть одного из самых преданных игроков в истории Алании. Спасибо за всё!!!
shlomo
shlomo ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 19:17
Что то напомнило....О нашем футболе. - Значит, всей командой на поле 74ть можно, а одному дома нельзя....посмотрите, у вас на личной странице появилась новая Лига....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:12
А мне что-то интересно, а после всего этого фигура Дзюбы в появится в музее восковых фигур мадам Тюссо? А если появится, то в какой позе? А может сразу Дзюбу отдать, пусть в воск закатают, а то надоел уже.
makkie
makkie
сегодня в 18:58
Мы все ошибаемся
____________________________

Загвоздка в том, что Дзюба ошибается ВСЮ карьеру, так что даже не надо специально выискивать его косяки - вот они, на поверхности и всеобщем доступе.
Смошенничал с билетами - получи. Хотел поднять деньжат - получи. Изменил жене - получи. Распустил язык - получи.
serh62
serh62
сегодня в 18:56
нет ничего криминального и страшного....есть глупость взрослого мужика. который до сих пор не поумнел. в таком возрасте нужно уже думать головой а не носить ее как украшение.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:55
так поддержите его на деле)))выложите своё такое же))))))))))))))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 18:54
У нас такой менталитет у людей!!!!!!!!!!!!!Строгий,ближе к восточному и азиатскому,чем к западно-европейскому!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нравы другие,если проще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:49
Да и что же тут креминального.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:48
Достали уже с этим Дзюбой
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