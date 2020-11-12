Даду: «В ситуации Дзюбы нет ничего криминального и страшного»

Бывший нападающий «Алании» и ЦСКА высказался о скандале вокруг форварда «Зенита» и сборной России , чьё видео интимного характера было слито в Сеть.

Очень большая шумиха развелась по этому поводу. Это неприятно, нужно признать. Но я не собираюсь осуждать Артёма, потому что тут речь идет о взломе сети и раскрытии личной информации. Пусть это будет на совести преступников.

В самой ситуации нет ничего криминального и страшного. Мы все ошибаемся. Понятно, что для Артёма это большой удар, потому что он медийная личность. После чемпионата мира он стал еще более популярным и, соответственно, все хотят на этой ситуации нажиться. Самое главное, чтобы он сейчас справился с этим давлением и пришел обратно в нормальное русло, продолжил показывать свой прежний уровень.

Нужно, чтобы СМИ тоже оставили эту ситуацию в покое. Это все-таки человек. Несмотря на то, что он игрок сборной, популярная личность, он обычный мужчина, у которого есть семья, дети и так далее. Нужно просто не поднимать больше этот вопрос, и он сам по себе разрулится.

Правильно ли поступил Черчесов, не вызвав Артёма в сборную? Если брать конкретно национальную команду, то это верное решение. Я уверен, что эта ситуация с Артёмом затмила бы все остальные вопросы по подготовке. В таком случае и тренер, и игроки отвлекались бы на эти ненужные моменты. Главное, чтобы это решение не было окончательным.