ГлавнаяНовости

Кирьяков: «Дзюба не совершил ничего предосудительного, все мы не безгрешны»

сегодня, 18:32

Известный российский экс-футболист и тренер Сергей Кирьяков прокомментировал скандал вокруг форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, чье видео интимного характера попало в Сеть.

Что касается произошедшего с ним, то, зная, в какое время мы живем, нужно просто думать и не допускать подобных ошибок. Артём правильно сказал: все мы не безгрешны. Но он — футболист сборной, ее капитан и лицо. Да, он не совершил ничего предосудительного, но, к сожалению, все это попало в интернет.

Наверное, тренерский штаб сборной посчитал, что шумиха команде не нужна, поскольку важно сконцентрироваться на ближайших матчах. Наверняка состоялся разговор и с самим Артёмом, выслушали его точку зрения. А пауза в ноябре пойдёт ему только на пользу. Возможно, Дзюба сам о ней попросил, чтобы шумиха немного спала.

Сегодня в Москве состоялась акция в поддержку Артёма Дзюбы.

Все новости
Даду: «В ситуации Дзюбы нет ничего криминального и страшного»
Сегодня, 18:47 Комментарии15
Депутат Лебедев: «Кашшаи спасибо, пусть уходит»
Сегодня, 16:08 Комментарии9
Орлов: «Шестое место для „Спартака“ — это прогресс»
Сегодня, 15:58 Комментарии26
Депутат Лебедев: «Спасибо Собянину за 25%, хоть не полностью закрыл арены»
Сегодня, 15:50 Комментарии5
Колосков: «Я бы не стал обвинять Кашшаи во всех грехах»
Сегодня, 15:43 Комментарии5
Рубашко: «Судейство — это одна из самых тяжелых работ»
Сегодня, 15:12 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:03
Многие настолько перевозбудились от видео с мастурбирующим мужиком, что до сих пор успокоиться не могут.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 19:52
Сколько вас еще,известных и не очень защитников этого чуды осталось?Шпарите,как под копирку...)))
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:43
Респект за честность)...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:41, ред.
"А пауза в ноябре пойдёт ему только на пользу."...
Это вряд ли...может случиться рецидив...в этом деле паузы - зло...
ДСА
ДСА
сегодня в 19:21
Пусть покажут по центральному телевидению, что бы все смогли дать оценку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:16
Речь не о "грехе", или "дурном поступке. Речь о полном скудоумии капитана сб. России по футболу и тех людей, кто это ничтожество возвысил. Самолюбоваться и записать это на телефон мог наверное гопник лет 13-15, да и то не каждый. Этот тип мог бы записать на телефон и свои действия на унитазе. Откуда при огромном материальном достатке такое скудоумие?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:14
Наши руки не для скуки !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:12
Не смешно, а скорее грустно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:51
Даже Ангел неБес Грешен...
David Young
David Young
сегодня в 18:47
Предосудительным это является, но это не из разряда самого плохого, что можно совершить.
beefs
beefs
сегодня в 18:44
от любви до ненависти один шаг...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:43
дурацкая тема мусолится целую неделю)))) не надоело?))))))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:42
Хорошо уже эту хрень выкладывать!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:33
Уже пора бы и закрыть эту тему...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100