Кирьяков: «Дзюба не совершил ничего предосудительного, все мы не безгрешны»

Известный российский экс-футболист и тренер прокомментировал скандал вокруг форварда «Зенита» , чье видео интимного характера попало в Сеть.

Что касается произошедшего с ним, то, зная, в какое время мы живем, нужно просто думать и не допускать подобных ошибок. Артём правильно сказал: все мы не безгрешны. Но он — футболист сборной, ее капитан и лицо. Да, он не совершил ничего предосудительного, но, к сожалению, все это попало в интернет.

Наверное, тренерский штаб сборной посчитал, что шумиха команде не нужна, поскольку важно сконцентрироваться на ближайших матчах. Наверняка состоялся разговор и с самим Артёмом, выслушали его точку зрения. А пауза в ноябре пойдёт ему только на пользу. Возможно, Дзюба сам о ней попросил, чтобы шумиха немного спала.