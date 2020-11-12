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Фомин: «Игра с Молдавией была тяжелой. Конечно, хотелось победить»

вчера, 23:26
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Даниил Фомин поделился впечатлениями от матча со сборной Молдавии (0:0) и прокомментировал свой дебют в главной команде.

В раздевалке перекинулись парой фраз. Первое впечатление — игра была тяжелой. Создавали моменты, чуть-чуть не хватило где-то последнего паса, где-то реализации. Будем работать. Готовимся к следующим очень важным играм.

Конечно, хотелось победить. В сборной все настраиваются на победу, тренер настраивает на победу, готовились. У меня тоже были моменты в первом тайме. Спасибо за доверие. Мой первый матч полноценный. Будем работать и двигаться дальше.

По ощущениям готов сыграть и в следующем матче, а там, конечно, тренер будет решать.

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alex074
alex074
вчера в 23:34
Блин, матч СБОРНОЙ РОССИИ и Молдавии, ничем не отличается от матча УФА-Арсенал, только футболками
beefs
beefs
вчера в 23:31
все понимают что этот матч никому не нужен...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:27
В следующих побеждайте...
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