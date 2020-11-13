ГлавнаяНовости

Колосков: «При Дзюбе сборная последнее время только мячи теряла»

сегодня, 02:15
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

Матч больше напомнил двухстороннюю игру на сборах. Более-менее поиграли в футбол последние минут 10-15 и чуть в начале. Осуждать их, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит — провели матч, какая-то для тренеров пища есть для анализа. Не очень понял, правда, в чём структура игры была у нашей команды, в чем была установка. Должен ли был быть активный прессинг или действия на контратаках. А так для статистики печально, что не выиграли.

Фомин понравился, игрок на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл, он будет, считаю, скоро регулярно играть в стартовом составе. А вот Чалов, к сожалению, не очень себя проявил. Я рассчитывал, что он будет действовать активнее, всё-таки он игрок комбинационный, умный. Видимо, некому было подыграть ему.

Трудно сказать, помог ли бы Дзюба в этом матче, он сейчас не оптимальной форме. Считаю, Соболев активно вышел. При нём и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли.

Все новости
Бышовец: «В матче с Турцией надо будет действовать на других скоростях»
Сегодня, 03:59 Комментарии0
Бубнов: «На данный момент сборная России не может побеждать на классе»
Сегодня, 03:28 Комментарии1
Мостовой: «Зачем вообще вставили эту непонятную товарищескую игру?»
Сегодня, 00:02 Комментарии9
Писарев: «Молдавия показала себя очень крепкой командой»
Вчера, 23:34 Комментарии6
Дивеев: «Давайте не будем недооценивать сборную Молдавии»
Вчера, 22:39 Комментарии8
Даду: «В ситуации Дзюбы нет ничего криминального и страшного»
Вчера, 18:47 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:34
Без Дзюбы сборная рвет всех. Так?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:01
Соболев и впрямь оживил игру.
BDA81
BDA81
сегодня в 02:40, ред.
О первый клоун объявился, скоро второй клоун появиться. Пожинаем ваши труды товарищи клоуны. Чтоб вас черти в аду с вашими семьями имели.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:25
Прошёлся по сборной
Беспределов
Беспределов
сегодня в 02:18
Дзюба известный беспредельщик
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100