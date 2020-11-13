Мостовой: «Зачем вообще вставили эту непонятную товарищескую игру?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче российской команды с Молдавией (0:0).

Задача была проверить много футболистов. Когда ещё это делать, если не с Молдавией. Зачем вообще вставили эту непонятную товарищескую игру? Я ожидал победы, хоть и не лёгкой. Думал, что выиграем — 1:0, 2:1, но даже забить не смогли. Ясно, что трагедии из такого результата делать не стоит.

Сейчас скажут, что мы и Молдавию обыграть не можем. Но у нас и хуже бывало. Наша главная игра впереди — с Турцией. Вот после неё будем делать выводы. А сегодня была тренировочная игра, пусть и против игроков, которых мало кто знает. Какую-то пищу для размышления получили.