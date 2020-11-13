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Мостовой: «Зачем вообще вставили эту непонятную товарищескую игру?»

сегодня, 00:02
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче российской команды с Молдавией (0:0).

Задача была проверить много футболистов. Когда ещё это делать, если не с Молдавией. Зачем вообще вставили эту непонятную товарищескую игру? Я ожидал победы, хоть и не лёгкой. Думал, что выиграем — 1:0, 2:1, но даже забить не смогли. Ясно, что трагедии из такого результата делать не стоит.

Сейчас скажут, что мы и Молдавию обыграть не можем. Но у нас и хуже бывало. Наша главная игра впереди — с Турцией. Вот после неё будем делать выводы. А сегодня была тренировочная игра, пусть и против игроков, которых мало кто знает. Какую-то пищу для размышления получили.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:55
Неужели не ясно была тренировка.
alex074
alex074
сегодня в 00:28, ред.
Вопрос не правильно поставлен. Нужно было спросить: "Зачем вообще нужно было выставлять эту непонятную сборную Усатого чабана, ведь ЧМ-2018 уже кончился?"
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:21
Чтобы болельщики в очередной раз полюбовались зрелищной, классной, многообещающей игрой сб. России.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:19
вот с тобой забыли посоветоваться)))значит нужно было так)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 00:18
Что-бы было больше пиз....жи вот зачем)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:16
А что хуже было? Ночной позор от Португалии 7:1? Кривая успеха сборной Черчесова, прошедшая наивысшую точку на чемпионате мира потихоньку скатывается в пропасть. Аперитив мы сегодня вкусили, с Турками похоже будет основное блюдо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Чтобы мы обос-сь))
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