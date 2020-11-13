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Черчесов: «Оценивать игру молодых пока не будем, рады их дебюту»

сегодня, 00:38
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре футболистов, привлеченных из молодёжной сборной. В стартовый состав россиян на товарищеский матч с Молдавией (0:0) попали Игорь Дивеев, Даниил Фомин и Фёдор Чалов. Во втором тайме на поле вышел полузащитник Иван Обляков.

Оценивать игру молодых пока не будем. Это надо делать после определённых периодов. Рады их дебюту. Мы последовательны, давно говорили, что вызовем их, когда будет возможность. Чтобы быть более объективным, надо спокойно ещё раз посмотреть игру, чтобы и нюансы подсказать, и игру оценить.

Мы терпеливы к новобранцам. Важно дать шанс игрокам, у которых есть потенциал. Их отношением к игре и тренировкам я доволен.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 01:02
Чтт сказать. Проверка перед боем.
Cat01
Cat01
сегодня в 01:02
Для молодёжи ничья хорошо а нам плохо
alex074
alex074 ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 00:51
Там и Черышев не в пи@ду пришелся...Одни приближенные к попе императора в сборной. Противно смотреть на это сборище...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 00:48
Дивеев, Фомин, Обляков надеюсь ещё прибавят и закрепятся в сборной! Деграданта Чалова Гинер будет пытаться толкнуть, но его никто никогда за такие бабки не купит. Да и Стас забыл отметить молодых Жиркова и Кудряшова, Ионова. Да и про Гилю забывать не надо, пусть 34 года для вратаря не приговор, но в такой игре можно было и Сафонова попробовать. Я понимаю, что можно было вообще вратаря на данный матч не выставлять, но ради опыта Сафонова можно было бы.
alex074
alex074
сегодня в 00:48
Оценка игре СборнаяЙ УСАТОГО ЧАБАНА НОЛЬ!!!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:45
Объясни зачем в товарняке 38 летнего Жиркова выпускать? Где логика?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:40
Оценивать пока нечего
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