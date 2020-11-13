Черчесов: «Оценивать игру молодых пока не будем, рады их дебюту»

Главный тренер сборной России поделился мнением об игре футболистов, привлеченных из молодёжной сборной. В стартовый состав россиян на товарищеский матч с Молдавией (0:0) попали Игорь Дивеев, Даниил Фомин и Фёдор Чалов. Во втором тайме на поле вышел полузащитник Иван Обляков.

Оценивать игру молодых пока не будем. Это надо делать после определённых периодов. Рады их дебюту. Мы последовательны, давно говорили, что вызовем их, когда будет возможность. Чтобы быть более объективным, надо спокойно ещё раз посмотреть игру, чтобы и нюансы подсказать, и игру оценить.

Мы терпеливы к новобранцам. Важно дать шанс игрокам, у которых есть потенциал. Их отношением к игре и тренировкам я доволен.