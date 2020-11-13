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«Лацио» интересуется полузащитником «Севильи»

сегодня, 10:33

Полузащитник «Севильи» Франко Васкес может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщается, римский клуб рассчитывал подписать 31-летнего хавбека во время летнего трансферного окна, однако стороны не пришли к соглашению. Теперь «Лацио» собирается предпринять ещё одну попытку осуществить трансфер Васкеса.

Ожидается, что на этот раз стороны уладят все детали сделки. Сумма перехода должна составить около 4 млн евро.

Ранее бывший форвард «Интера» Кристиан Вьери предложил миланскому клубу подписать форварда «Лацио» Фелипе Кайседо.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:14
Недорогая покупка намечается.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:39
Можно интересоваться всеми
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:37
Это ничего не значит.
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