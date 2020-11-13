«Лацио» интересуется полузащитником «Севильи»

Полузащитник «Севильи» Франко Васкес может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщается, римский клуб рассчитывал подписать 31-летнего хавбека во время летнего трансферного окна, однако стороны не пришли к соглашению. Теперь «Лацио» собирается предпринять ещё одну попытку осуществить трансфер Васкеса.
Ожидается, что на этот раз стороны уладят все детали сделки. Сумма перехода должна составить около 4 млн евро.
Ранее бывший форвард «Интера» Кристиан Вьери предложил миланскому клубу подписать форварда «Лацио» Фелипе Кайседо.