«Лацио» интересуется полузащитником «Севильи»

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сегодня, 10:33

Полузащитник «Севильи» может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщается, римский клуб рассчитывал подписать 31-летнего хавбека во время летнего трансферного окна, однако стороны не пришли к соглашению. Теперь «Лацио» собирается предпринять ещё одну попытку осуществить трансфер Васкеса.

Ожидается, что на этот раз стороны уладят все детали сделки. Сумма перехода должна составить около 4 млн евро.

Ранее бывший форвард «Интера» Кристиан Вьери предложил миланскому клубу подписать форварда «Лацио» Фелипе Кайседо.