«Арсенал» готов потратить 80 млн фунтов на двух игроков «Лейпцига»

«Арсенал» готов серьезно потратиться в зимнее трансферное окно.
Как сообщается, лондонский клуб проявляется интерес к футболистам «Лейпцига». «Канониры» рассчитывают подписать защитника Ибрахима Конате и хавбека Кристофера Нкунку.
Конате имеет сумму отступных в 44 млн фунтов стерлингов. За Нкунку «Арсенал» готов предложить 36 млн фунтов, что должно удовлетворить требования немецкого клуба.
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