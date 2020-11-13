«Арсенал» готов потратить 80 млн фунтов на двух игроков «Лейпцига»

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сегодня, 09:14

«Арсенал» готов серьезно потратиться в зимнее трансферное окно.

Как сообщается, лондонский клуб проявляется интерес к футболистам «Лейпцига». «Канониры» рассчитывают подписать защитника и хавбека .

Конате имеет сумму отступных в 44 млн фунтов стерлингов. За Нкунку «Арсенал» готов предложить 36 млн фунтов, что должно удовлетворить требования немецкого клуба.