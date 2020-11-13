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«Арсенал» готов потратить 80 млн фунтов на двух игроков «Лейпцига»

сегодня, 09:14

«Арсенал» готов серьезно потратиться в зимнее трансферное окно.

Как сообщается, лондонский клуб проявляется интерес к футболистам «Лейпцига». «Канониры» рассчитывают подписать защитника Ибрахима Конате и хавбека Кристофера Нкунку.

Конате имеет сумму отступных в 44 млн фунтов стерлингов. За Нкунку «Арсенал» готов предложить 36 млн фунтов, что должно удовлетворить требования немецкого клуба.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:58, ред.
Откуда то деньги появились???!!!!
Лучше бы летом на трансфер Ауара выделили эти деньги когда Атрета просил...тупое руководство....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:27
сомневаюсь я сильно в этом)))
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 09:22
больше негров в команду блм
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:15
У гемцев отличная школа...
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