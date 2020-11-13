«Манчестер Сити» предложил 55 млн евро за защитника «Севильи»

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сегодня, 08:47

Защитник «Севильи» мог оказаться в «Манчестер Сити». Об этом сообщает источник со ссылкой на eldesmarque.

Интерес к футболисту со стороны «горожан» подтвердил спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи. Он заявил, что «Манчестер Сити» предложил 55 млн евро за переход молодого француза, однако испанский клуб ответил отказом. В руководстве «Севильи» уверены, что смогут продать Кунде за большую сумму.

В нынешнем сезоне защитник провёл 6 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Ранее интерес к игроку проявлял «Ювентус».