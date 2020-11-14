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УЕФА применила санкции к Моуриньо за задержку начала матча с «Антверпеном»

сегодня, 10:26
АнтверпенЛоготип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо получил условную дисквалификацию на один матч от УЕФА.

Санкции в отношении тренера были введены за задержку начала матча Лиги Европы с «Антверпеном» (0:1), который состоялся 29 октября. Матч должен был начаться в 17:55 по местному времени, однако в итоге стартовал на несколько минут позже.

Также Моуриньо был назначен испытательный срок в один год, начиная с даты принятия решения. В свою очередь «Тоттенхэм» обязан убедиться, что тренер проинформирован об этом решении.

Клуб получил штраф в размере 25 тысяч евро и еще 3 тысячи евро заплатит за нарушение правил УЕФА по экипировке.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:31
Не надо задерживать матч.
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