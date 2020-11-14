УЕФА применила санкции к Моуриньо за задержку начала матча с «Антверпеном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо получил условную дисквалификацию на один матч от УЕФА.
Санкции в отношении тренера были введены за задержку начала матча Лиги Европы с «Антверпеном» (0:1), который состоялся 29 октября. Матч должен был начаться в 17:55 по местному времени, однако в итоге стартовал на несколько минут позже.
Также Моуриньо был назначен испытательный срок в один год, начиная с даты принятия решения. В свою очередь «Тоттенхэм» обязан убедиться, что тренер проинформирован об этом решении.
Клуб получил штраф в размере 25 тысяч евро и еще 3 тысячи евро заплатит за нарушение правил УЕФА по экипировке.