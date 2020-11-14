УЕФА применила санкции к Моуриньо за задержку начала матча с «Антверпеном»

1605338773

сегодня, 10:26

Главный тренер «Тоттенхэма» получил условную дисквалификацию на один матч от УЕФА .

Санкции в отношении тренера были введены за задержку начала матча Лиги Европы с «Антверпеном» (0:1), который состоялся 29 октября. Матч должен был начаться в 17:55 по местному времени, однако в итоге стартовал на несколько минут позже.

Также Моуриньо был назначен испытательный срок в один год, начиная с даты принятия решения. В свою очередь «Тоттенхэм» обязан убедиться, что тренер проинформирован об этом решении.