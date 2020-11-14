Федун: «Вечная память Джигарханяну»

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сегодня, 11:53

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что Армен Джигарханян был болельщиком московского клуба, его уход из жизни стал большой утратой.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу в возрасте 85 лет.

Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей. Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память.

Недавно ветераны «Спартака» приняли участие в прощании с Василием Кульковым.