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Федун: «Вечная память Джигарханяну»

сегодня, 11:53

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что Армен Джигарханян был болельщиком московского клуба, его уход из жизни стал большой утратой.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу в возрасте 85 лет.

Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей. Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память.

Недавно ветераны «Спартака» приняли участие в прощании с Василием Кульковым.

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stavr74
stavr74
сегодня в 13:14
Вечная Память
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:04
Уходят лучшие люди. Светлая память...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 12:54
Прекрасный актёр, замечательный человек!!!!!!! Светлая память- Армену Борисовичу!!!!!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:04
Печальная новость, вечная память замечательному актеру.
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