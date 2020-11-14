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Обляков: «Рад, что дебютировал за сборную России»

сегодня, 10:50
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную России в товарищеском матче с командой Молдавии (0:0).

Это приятно, конечно. Эмоции — отличные, невероятные. Рад, что дебютировал. К сожалению, не удалось выиграть, но все еще впереди.

Какие были задачи? Я должен был больше обострять игру, бить по воротам. Молдавия играла очень низко в обороне. Центр был насыщенный, было трудно пройти вперед.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 12:13
С дебютом и удачи в следующих играх за сборную.
Antikony
Antikony
сегодня в 11:28
Это трагедия для сборной России.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:04
Надо , Ваня, тебе еще многое подтянуть. . Пас неважный, удары в большинстве своем летят в небеса, много потерь при дриблинге. Так что работы предстоит очень много. Ведь ошибки которые тебе прощает Ганчаренко, в сборной не простят. Учись у Влашича , пока он рядом, прижимать мяч к газону , а не пулять в небеса, учись дриблингу, чтобы не упираться при нем опущенной головой в грудь защитнику, учись отбору мяча.....
Огрехов в технике очень много, их надо исправлять.
Всем здоровья.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:56
С дебютом. Успехов в дальнейшем.
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