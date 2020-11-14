Обляков: «Рад, что дебютировал за сборную России»

Полузащитник ЦСКА поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную России в товарищеском матче с командой Молдавии (0:0).

Это приятно, конечно. Эмоции — отличные, невероятные. Рад, что дебютировал. К сожалению, не удалось выиграть, но все еще впереди.

Какие были задачи? Я должен был больше обострять игру, бить по воротам. Молдавия играла очень низко в обороне. Центр был насыщенный, было трудно пройти вперед.