Агент Маньяков: «Нельзя сказать, что я помог Акавову попасть в „Спартак“»

Футбольный агент Александр Маньяков отреагировал на уход Наримана Акавова с поста главы селекционного отдела «Спартака».

Он пришел в клуб благодаря мне? Мне льстит, что приход Акавова в «Спартак» связывают с моим именем, но это было не совсем так. Он коммуницировал со многими клубами. У него была коммуникация с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Леонидовичем Хашигом, а также с другими клубами РПЛ . Часто ему по игрокам звонят известные люди в футбольном мире, консультируются по футболистам и возможности трансфера. Любой, кто работает в области селекции, мои слова подтвердит.

Нельзя сказать, что я его приводил в «Спартак». Мы были знакомы, два года общались. В публикациях проходила информация, что сотрудники из его агентства работали на меня. Это было не совсем так. Это был один человек, и он от него тогда уже уходил. Так получилось, что я в итоге взял этого человека к себе на работу. И из-за этого наши отношения стали немного натянутыми.

Он ушел по собственному, но чем это обусловлено, я сказать не могу. Лучше поговорить об этом с ним. Как бы у нас отношения ни складывались, он сильный специалист, знающий и цельный как аналитик и селекционер, хороший организатор. У него много интересных идей, которые он реализует. Говорит на английском, турецком и испанском, понимает португальский и итальянский.

«Спартак» — непростой клуб. Возможно, у Наримана представление о работе там не совпало с реалиями и произошел когнитивный диссонанс, но это мои догадки.