Кудряшов: «Сборная Турции всегда славилась индивидуальными качествами»

Защитник сборной России порассуждал о предстоящем матче Лиги Наций УЕФА с национальной командой Турции.

Сборная Турции всегда славилась индивидуальными качествами, игроки хорошего уровня. С нынешним главным тренером здорово прибавили в плане тактики, представляют собой сейчас хорошую команду. Хочется всегда выигрывать, но о Молдавии уже никто не думает. Все мысли о предстоящей игре, все готовятся в хорошем и рабочем настроении.

Российская и турецкая лиги разные. В России больше акцента на тактику, в Турции — на индивидуальные качества. Это наше самое большое отличие. Выделю всю сборную Турции. В Москве матч разделился на две части. В первом тайме мы доминировали, а во втором не получилось продолжить так играть, турки перехватили инициативу, играли здорово. С выходом Ундера у них стало больше получаться, но надо выделять всю команду, а не одного игрока.