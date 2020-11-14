ГлавнаяНовости

Кудряшов: «Сборная Турции всегда славилась индивидуальными качествами»

сегодня, 14:59
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 20:00 Не начался

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов порассуждал о предстоящем матче Лиги Наций УЕФА с национальной командой Турции.

Сборная Турции всегда славилась индивидуальными качествами, игроки хорошего уровня. С нынешним главным тренером здорово прибавили в плане тактики, представляют собой сейчас хорошую команду. Хочется всегда выигрывать, но о Молдавии уже никто не думает. Все мысли о предстоящей игре, все готовятся в хорошем и рабочем настроении.

Российская и турецкая лиги разные. В России больше акцента на тактику, в Турции — на индивидуальные качества. Это наше самое большое отличие. Выделю всю сборную Турции. В Москве матч разделился на две части. В первом тайме мы доминировали, а во втором не получилось продолжить так играть, турки перехватили инициативу, играли здорово. С выходом Ундера у них стало больше получаться, но надо выделять всю команду, а не одного игрока.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Все новости
Гильерме провёл 135-й сухой матч в карьере и обошёл Черчесова в Клубе Яшина
Вчера, 06:24 Комментарии14
Фомин: «Игра с Молдавией была тяжелой. Конечно, хотелось победить»
12 ноября Комментарии4
Джикия: «Были хорошие удары, но, наверное, поле вносило свои корректировки»
12 ноября Комментарии11
Зайнутдинов залетел в ЦСКА, у Хашимото аномальная результативность. Главные новички клубов РПЛ
10 ноябряАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
На мостике замена: Джикия вместо Дзюбы. Вспоминаем всех капитанов сборной России
10 ноябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии24
Заболотный: «В „Зените“ было сложно, но я получил бесценный опыт»
09 ноября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:01
Турция достойный соперник.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:00
Победа турков будет 100%
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100