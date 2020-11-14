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Лебедев: «Деньги от продажи пива нужно пустить на детско-юношеский футбол»

сегодня, 15:14

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением об идее возвращения пива на российские стадионы. На данный момент рассматривается возможность отмены запрета на употребление пива на спортивных стадионах.

Идея вернуть пиво на стадионы принадлежит нам, потому что это наш законопроект. Он уже прошел процедуру первого чтения и сейчас готовится ко второму с учетом некоторых поправок. Введение Fan ID и возвращение пива — это вещи невзаимосвязанные. Мы предлагали вернуть пиво еще в прошлом году, просто из-за пандемии немного задержалась процедура принятия этого законопроекта.

Идея заключалась не столько в том, чтобы вернуть какую-то часть болельщиков на стадионы, хотя это тоже подразумевалось. Идея была в том, чтобы средства, полученные от продажи, пустить на развитие детско-юношеского футбола, которому сейчас катастрофически не хватает денег. Чтобы у нас завтра было больше своих Миранчуков, Головиных, Черышевых и Акинфеевых.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:31
Помните социальные плакаты вдоль дороги? "Не гони. Тебя ждут дома!"
Так вот скоро будут такие же плакаты с надписью: "Я бухаю на стадионе, ради детского футбола!"
За адекватность
За адекватность ответ particular (раскрыть)
сегодня в 15:51
Приветствую уважаемый! Как говорил великий комбинатор О.Бендер: "Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому."
particular
particular ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 15:43
Как всегда, умиляет способность балаболов озарять свои инициативы заботой о детях, ветеранах и будущем нации...
А продуманность законов и последовательность принятых решений - это верх идиотизма и мракобесия... Триумф в этой области - обоснованное ведомствами и министерствами обязательство клеить "Ш" на стекло авто... С таким же успехом, эти же кретины через год обосновали ненужность принятого шедевра законотворчества...
nubom
nubom
сегодня в 15:36, ред.
Логика депутатов, после отпуска в Германии: качественное пиво => качественный футбол…
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:32, ред.
А бы что. Оказывается продажа пива на стадионах спасет наш детско-юношеский футбол и появятся новые Головины и Миранчуки. А из футбольных академий, имеющихся у клубов они не могут появиться? В октябре -ноябре и марте-апреле в связи с климатическими условиями еще продажу водки нужно узаконить. Во-первых водка без пива - деньги на ветер, а значит и пиво без водки деньги на ветер. Доходы резко увеличатся, все на детский футбол и появятся не то что новые Миранчуки, новые Месси и Роналду. "Охотно верю", что проталкиватели данной идеи думали о детско-юношеском футболе, а не о собственных карманах. Как обычно личное мнение.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:30
Средства от продажи пива надо вложить в свежее пиво,этот процесс неостановим!
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:25
И пиво и депутатов!))))Вкусно получится)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:24
Идея пустить деньги с продажи пива на детский футбол отличная, но еще лучше будет пустить на футбол зарплаты депутатов Госдумы, там и еще на множество прочих социальных выплат останется. Польза сплошная.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 15:18
просто залейте пивом детский футбол...что бы трава не выросла
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:17
ерунда полнейшая))))не нужно пиво
shlomo
shlomo
сегодня в 15:17
Разворуют и ничего не не дойдет до детского футбола
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