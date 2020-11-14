Лебедев: «Деньги от продажи пива нужно пустить на детско-юношеский футбол»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением об идее возвращения пива на российские стадионы. На данный момент рассматривается возможность отмены запрета на употребление пива на спортивных стадионах.

Идея вернуть пиво на стадионы принадлежит нам, потому что это наш законопроект. Он уже прошел процедуру первого чтения и сейчас готовится ко второму с учетом некоторых поправок. Введение Fan ID и возвращение пива — это вещи невзаимосвязанные. Мы предлагали вернуть пиво еще в прошлом году, просто из-за пандемии немного задержалась процедура принятия этого законопроекта.



Идея заключалась не столько в том, чтобы вернуть какую-то часть болельщиков на стадионы, хотя это тоже подразумевалось. Идея была в том, чтобы средства, полученные от продажи, пустить на развитие детско-юношеского футбола, которому сейчас катастрофически не хватает денег. Чтобы у нас завтра было больше своих Миранчуков, Головиных, Черышевых и Акинфеевых.