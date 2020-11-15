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Черчесов: «Даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции»

вчера, 23:03
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Я ещё вчера сказал, что жалко, что не было зрителей и не поддержали свою команду. Да, они болели бы против нас, но это бы добавляло нам определённого куража.

Игра разделилась на три фазы. Первая — до удаления. Вторая — пять-десять минут после удаления. Третья — весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 01:39
Дырка стояла на воротах, ему бьют верхом, а он падает на колени, 1-й гол - вратарский в ближний угол, реакции нет, если смотреть ему бьют мяч мимо него пролетает он только руку выкидывает, одзоев напожарил, отдав "пас" на красную,+ кузяев принес пенальти. Короче тренер виноват поставил состав не сыгранный.
alex074
alex074
сегодня в 00:57
Достойно, это когда янычары были бы на щите...А так, это всё разговоры в пользу бедных.
протон1
протон1
сегодня в 00:49
после такого провала. теперь дзюба будет легендой и спасением сборной россии)
halfbeek
halfbeek
сегодня в 00:42
Венгры команда слабовата. Сербы второй тайм доминировали, хотя до ударов по воротам дело так и не дошло.
halfbeek
halfbeek
сегодня в 00:40
Спасибо сербам что оставили нас на первом месте.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:37
А толку?
Дзюба тоже выглядел достойно...)
Red October
Red October ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:28
Чем соболев мог помочь? нырками и симуляциями?
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:15
После Молдавии - очевидный результат!
BarSlona
BarSlona
сегодня в 00:12
Дешевка результата ноль , шкуру спасает
112910415
112910415
сегодня в 00:06
замены не умеет делать
протон1
протон1
сегодня в 00:05
 турки сыграли 3:3 с Хорватией в последнем товарищеском матче, а наши сыграли вничью. Поэтому это давало основания думать, что наши проиграют.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 00:03
Черчесов хотя бы раз признал что ошибся с выбором основы или что замены оказались неудачными. У него всегда в глазах божья роса
Как можно было додуматься включить Заболотного в основу сборной России? Соболев на лавке произвёл больше полезных действий чем Заболотный на поле
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 00:03
Оздоев, всё пофигачил - как отголосок Зенита. Соболева не выпустил - почему? ответка за дзюбу?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Давайте думать (раскрыть)
вчера в 23:46
Вины Семенова минимум. Там Оздоев больше виноват, ну и турок грамотно подставился, завалив Семенова на себя хватая его за футболку.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:43
Оздоев несомненный герой матча...
Привез удаление, второй гол нам забивали из под него...
Что делал на поле ЗеБолотный?
А в целом наши парни сражались достойно, несмотря на симпатию судьи туркам.
brauning.86
brauning.86
вчера в 23:42
Я говорил
У усатого будет железная отмазка в виде удаления
А вот про то что в команде снова и снова играет одно и то же 62о
Что нормальных игроков выпускают под конец сыграного матча
А то и вовсе не выпускают
Об этом усатое 12 никогда не говорит
А то что турки трусливо прижались к воротам
А что делает наша сборная ведя в счете?
Правда когда это было не помнит даже черчесов
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Заболотный-1 удар головой за все 70 мин и ничего более-очень хороший форвард!!!!!!!!!!!!!!!Такое ощущение,что Черчесов просто Соболева не хочет видеть в составе сборной т.к это прямой конкурент Артему Ананисимову!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:35
Спору нет,но Оздоев то привез этот момент,вот на ... в такой ситуации пас назад отдавать?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я про Карпова из ЦСКА писал,что там прямая КК на Ларссоне была,однако тут момент еще менее очевидный и дается прямая КК за фол последней надежды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nubom
nubom
вчера в 23:34
Мамаша Кураж и её дети....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 23:32
А вот это более чем удивительно. Чем так Заболотный хорош??? Мне непонятно. Соболев мог помочь гораздо больше, но .......старший приказал.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 23:31, ред.
Игра разделилась на три фазы.........

Все ясно : "Кина не будет, электричество кончилось!:"
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 23:30
Оба виноваты - определенно.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:30
Я вот не понимаю одного!!!!!!!!!!!!!!!!!Зачем держать Заболотного весь матч,почему не выпустить Соболева?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:29
Жаль, результат недостойный(((
протон1
протон1
вчера в 23:29
мы не турки. мы россия. и мы уровень молдовы. такава участь реалии. извините меня если турки в ничью у нас сыграли. то что вы хотели там7.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:28
Заболотный и Семенов.......?????
протон1
протон1
вчера в 23:28
когда бы ты ушел черчесов?.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:28
Все набросились на судью и Семенова,а ..... главным привозчиком то был Оздоев!!!!!!!!!!!!!!
Давайте думать
Давайте думать ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:24
Вот и я задаюсь вопросом ЗАЧЕМ? Зачем этого семенова в сборную взяли?
particular
particular
вчера в 23:23
Фазы были, а фазовращателя не нашлось 😒
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