Черчесов: «Даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции»

Главный тренер сборной России подвёл итоги матча Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Я ещё вчера сказал, что жалко, что не было зрителей и не поддержали свою команду. Да, они болели бы против нас, но это бы добавляло нам определённого куража.

Игра разделилась на три фазы. Первая — до удаления. Вторая — пять-десять минут после удаления. Третья — весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки.