Черчесов: «Даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча Лиги Наций против сборной Турции (2:3).
Я ещё вчера сказал, что жалко, что не было зрителей и не поддержали свою команду. Да, они болели бы против нас, но это бы добавляло нам определённого куража.
Игра разделилась на три фазы. Первая — до удаления. Вторая — пять-десять минут после удаления. Третья — весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки.
Дзюба тоже выглядел достойно...)
Дзюба тоже выглядел достойно...)
Как можно было додуматься включить Заболотного в основу сборной России? Соболев на лавке произвёл больше полезных действий чем Заболотный на поле
Как можно было додуматься включить Заболотного в основу сборной России? Соболев на лавке произвёл больше полезных действий чем Заболотный на поле
Привез удаление, второй гол нам забивали из под него...
Что делал на поле ЗеБолотный?
А в целом наши парни сражались достойно, несмотря на симпатию судьи туркам.
Привез удаление, второй гол нам забивали из под него...
Что делал на поле ЗеБолотный?
А в целом наши парни сражались достойно, несмотря на симпатию судьи туркам.
У усатого будет железная отмазка в виде удаления
А вот про то что в команде снова и снова играет одно и то же 62о
Что нормальных игроков выпускают под конец сыграного матча
А то и вовсе не выпускают
Об этом усатое 12 никогда не говорит
А то что турки трусливо прижались к воротам
А что делает наша сборная ведя в счете?
Правда когда это было не помнит даже черчесов
У усатого будет железная отмазка в виде удаления
А вот про то что в команде снова и снова играет одно и то же 62о
Что нормальных игроков выпускают под конец сыграного матча
А то и вовсе не выпускают
Об этом усатое 12 никогда не говорит
А то что турки трусливо прижались к воротам
А что делает наша сборная ведя в счете?
Правда когда это было не помнит даже черчесов
Все ясно : "Кина не будет, электричество кончилось!:"
Все ясно : "Кина не будет, электричество кончилось!:"