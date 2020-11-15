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Черчесов: «Все видели, что Турция не знает, как играть против нас»

вчера, 23:06
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

У нас остался один матч, завтра мы проводим тренировку и улетаем в Сербию. Будем готовиться. Схема с пятью защитниками обусловлена тем, что мы хотели немного сыграть по другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Им было некомфортно, мы прессинговали, забили во многом из-за этого. Команда услышала наши пожелания, мы провели с ними беседы. До удаления всё выглядело, как мы хотели, это было правильное решение. Повторюсь, было видно, что турки не знают, как против нас играть.

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alex074
alex074
сегодня в 00:58
А так же все видели супер пас ЧЕМПИОНА РПЛ Отстоева...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:37
Дожили...Главный тренер хвалится тем, что мощная сборная Турции, один из постоянных фаворитов всех прошедших ЧМ и ЧЕ, не знала, как играть против сб. России, которой он руководит.
Faustello
Faustello
вчера в 23:26
Турецкий тренер:
- Вай шайтанома этот овечий шкюр, запутала, кто ти, што ты такое? Вах вах вах
PITER_1
PITER_1
вчера в 23:21
не знали первые 15 мин, пока спали
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:10
А все - это кто???
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