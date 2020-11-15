Черчесов: «Все видели, что Турция не знает, как играть против нас»

Главный тренер сборной России прокомментировал поражение национальной команды в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

У нас остался один матч, завтра мы проводим тренировку и улетаем в Сербию. Будем готовиться. Схема с пятью защитниками обусловлена тем, что мы хотели немного сыграть по другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Им было некомфортно, мы прессинговали, забили во многом из-за этого. Команда услышала наши пожелания, мы провели с ними беседы. До удаления всё выглядело, как мы хотели, это было правильное решение. Повторюсь, было видно, что турки не знают, как против нас играть.