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8 игроков и 5 тренеров юношеской сборной России заразились коронавирусом

сегодня, 17:45

В юношеской сборной России была выявлена вспышка коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РФС.

Во время очередного тестирования юношеской сборной России (игроки 2005 г.р.), которая проводит учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у 8 игроков и 5 членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями.

В настоящее время, в соответствии с действующими нормами, они находятся в изоляции под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения.

Ранее пресс-служба сборной России заявила, что голкипер команды Матвей Сафонов получил положительные результаты тестов на коронавирус.

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beefs
beefs
сегодня в 18:22
вот это новость, вся сборная на вылет...
ДСА
ДСА
сегодня в 18:09
Процесс пошел, его не остановить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:55
Остаётся пожелать здоровья!
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