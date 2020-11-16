8 игроков и 5 тренеров юношеской сборной России заразились коронавирусом

В юношеской сборной России была выявлена вспышка коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РФС .

Во время очередного тестирования юношеской сборной России (игроки 2005 г.р.), которая проводит учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у 8 игроков и 5 членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями.

В настоящее время, в соответствии с действующими нормами, они находятся в изоляции под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения.