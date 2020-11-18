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«Челси» нашёл альтернативу Райсу в «Боруссии» Дортмунд

18 ноября 2020, 08:36

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм попал на радары «Челси».

Как сообщает источник со ссылкой на Eurosport, лондонский клуб рассматривает молодого англичанина в качестве альтернативы хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу, которым «синие» активно интересовались в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Челси» рассчитывает заполучить Беллингхэма в 2022 году. В клубе считают, что в будущем талантливый полузащитник сможет заменить Нголо Канте.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
18 ноября в 14:07
Очень странная новость, на перспективу у Челси вроде бы есть свой Билли Гилмор (они же сами его не выпускают), в прошлом сезоне он пару раз весьма не плохо подменял Канте. Зачем нужен Билингхем в такой ситуации? Или кто-то думает что Дортмунд купив его за 22 лимона, теперь попросит меньше чем 70?? Тем более игрок ещё молодой, только перешёл в БД, и может спокойно развиваться у "шмелей"...
А если за него попросят 70, то он не дешевле Райса будет стоить... Плюс в самой АПЛ Райс уже адаптирован, а Билингхему ещё нужно будет осваиваться...
Короче говоря, странная новость. =)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 ноября в 12:32
Скорее Райса подпишут
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 ноября в 09:29
Они из разных временных отсечек: Беллингхэм дело далёкого будущего, а Райс нужен уже сейчас.
beefs
beefs
18 ноября в 08:37
Это рабочая обстановка...
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