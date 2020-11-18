«Челси» нашёл альтернативу Райсу в «Боруссии» Дортмунд

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18 ноября 2020, 08:36

Полузащитник дортмундской «Боруссии» попал на радары «Челси».

Как сообщает источник со ссылкой на Eurosport, лондонский клуб рассматривает молодого англичанина в качестве альтернативы хавбеку «Вест Хэма» , которым «синие» активно интересовались в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Челси» рассчитывает заполучить Беллингхэма в 2022 году. В клубе считают, что в будущем талантливый полузащитник сможет заменить .