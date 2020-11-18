«Челси» нашёл альтернативу Райсу в «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм попал на радары «Челси».
Как сообщает источник со ссылкой на Eurosport, лондонский клуб рассматривает молодого англичанина в качестве альтернативы хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу, которым «синие» активно интересовались в летнее трансферное окно.
Отмечается, что «Челси» рассчитывает заполучить Беллингхэма в 2022 году. В клубе считают, что в будущем талантливый полузащитник сможет заменить Нголо Канте.
А если за него попросят 70, то он не дешевле Райса будет стоить... Плюс в самой АПЛ Райс уже адаптирован, а Билингхему ещё нужно будет осваиваться...
Короче говоря, странная новость. =)
А если за него попросят 70, то он не дешевле Райса будет стоить... Плюс в самой АПЛ Райс уже адаптирован, а Билингхему ещё нужно будет осваиваться...
Короче говоря, странная новость. =)