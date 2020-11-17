«Ювентус» собирается подписать 20-летнего игрока «Вулверхэмптона»

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что «Ювентус» хочет подписать игрока «Вулверхэмптона».
20-летний нападающий «волков» Педру Нету заинтересовал руководство туринского клуба.
Напомним, что совсем недавно англичане продлили контракт с Нету до 2025 года.
P. S. С другой стороны, ссылаться на "ЗеСан" - это себе дороже =))) Эти ребята придумывают новости "с потолка" постоянно =)
P. S. С другой стороны, ссылаться на "ЗеСан" - это себе дороже =))) Эти ребята придумывают новости "с потолка" постоянно =)