ГлавнаяНовости

«Ювентус» собирается подписать 20-летнего игрока «Вулверхэмптона»

17 ноября 2020, 12:44

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что «Ювентус» хочет подписать игрока «Вулверхэмптона».

20-летний нападающий «волков» Педру Нету заинтересовал руководство туринского клуба.

Напомним, что совсем недавно англичане продлили контракт с Нету до 2025 года.

Все новости
СлухиШесть топ-клубов Англии проявили интерес к подписанию Рамоса
Сегодня, 08:32 Комментарии3
Слухи«Милан» предлагает 7 млн евро за нападающего киевского «Динамо»
Сегодня, 08:19 Комментарии2
СлухиМуса может продолжить карьеру в Сербии
Вчера, 20:31 Комментарии13
Слухи«Реал» стал ещё одним претендентом на Вейналдума
Вчера, 16:30 Комментарии4
СлухиХедира может перейти в «Интер Майами»
Вчера, 15:23 Комментарии1
Слухи«Интер» в январе начнет переговоры с Максимовичем
Вчера, 15:08 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный ответ juvenale (раскрыть)
17 ноября в 19:28
Главное, что не англичанин, так что я спокоен, ахаха)
Приветствую.
juvenale
juvenale ответ shlifen (раскрыть)
17 ноября в 14:58
я думаю это очередная утка)) Ювентус уже и деста купил и других
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 13:27
так и нужно. сочетать опыт с молодостью))
shlifen
shlifen
17 ноября в 13:18
Иногда я просто не понимаю КАК топ-клубы определяют талант игрока - за этот сезон 1 гол в 8 матчах, за прошлый 3 гола за 26 игр (все забиты в матчах где волки выигрывали 2-0 и 3-0). Игроку 20 лет, и он явно ещё даже не заиграл на уровне волков, но его агент (и почему-то я думаю что это Мендеш) уже пиарит его для Ювентуса - словно Юве это клуб для раскрытия молодых талантов, а не команда которой звёзды нужны уже здесь и сейчас... =))

P. S. С другой стороны, ссылаться на "ЗеСан" - это себе дороже =))) Эти ребята придумывают новости "с потолка" постоянно =)
95-shishani-95
95-shishani-95
17 ноября в 13:04
Немало денег потребуют, я думаю
shlomo
shlomo
17 ноября в 12:50
Придется раскошелится.....а так вариант хороший
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100