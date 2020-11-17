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Конте: «Я просил „Челси“ подписать Лукаку и ван Дейка»

17 ноября 2020, 19:21

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что хотел подписать Ромелу Лукаку («Интер») и Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») во время своего пребывания на посту главного тренера «Челси».

Я попросил у клуба двух игроков, и мы были очень, очень близки к их подписанию после того, как выиграли АПЛ. Первым игроком был Ромелу Лукаку, вторым — Вирджил ван Дейк. Трансферы были очень близки.

Жаль, что этого не произошло. Ромелу показывает с «Интером», что моя идея была правильной, ван Дейк также показал это с «Ливерпулем».

Также недавно Конте подтвердил слухи о том, что мог возглавить «Реал».

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Все комментарии
Akatsuki72
Akatsuki72
17 ноября в 23:33
Но насчёт ван Дейка он загнул. Конечно, это было бы супер-приобретением, но насколько я знаю, Вирджил сам очень хотел именно в Ливерпуль (болел с детства и всё такое), так что этот трансфер был невозможен!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 ноября в 22:31
Конте надо в "Битву экстрасенсов" походу
Sandr2011
Sandr2011
17 ноября в 22:06
Была бы хорошей покупкой
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 21:03
это укороченный список)))выкладывай полный))не скромничай)))
Медив
Медив ответ dimagas2 (раскрыть)
17 ноября в 20:55
Ну так их подписали уже на флажке, когда было понятно, что все переговоры провалены и деваться некуда. Остальных привел тупой негр Эменало, которого уже в ноябре пиханули из клуба за такое топовое ТО. Монако на радостях за удачную сделку по Баке даже трудоустроил его у себя. Хотя зря, такое дно как при Эменало богатый Монако никогда не бороздил. Бедный Монако - да, но не богатый.
Какие тут вопросы к Грановской?
А теперь по Конте... Когда ты какой-нибудь Зиеш или Чилуэлл, неплохой всяко футболист, но далеко не топ... и тебе постоянно названивает сам Лэмпард, бывшая мировая звезда, и рассказывает тебе, как ты офигенен, как рад он будет с тобой работать, что он строит новую команду под большие задачи и без тебя никак... Понятно, что это тебе дико льстит. Вопрос уже даже не в деньгах, а в отношении. И футболисты сами подталкивают свой трансфер, сидят на ушах у руководства клуба и громко бьют в бубен. Каждый из новичков Челси в интервью говорил, что принял решение о переходе после разговора с Лэмпардом.
А Конте относится к футболистам как к расходникам в его гениальных руках. Понятно, что футболисты знают о таком отношении к игрокам. И тут уже даже вопрос не в деньгах. И за большие деньги мало кто захочет, чтобы к нему относились как к ..овну. И переговорный процесс в руках тупого негра Эменало. И вот футболист сидит и думает начерта оно ему надо. Тренер с ним не связывался, переговоры ведет какой то мутный чувак, открываешь прессу, а там про конфликты Конте с Матичем и Костой... Ну и нахрена ему такой экшн в своей жизни?
Вот образно кто виноват в том ТО.
dzvinka
dzvinka
17 ноября в 20:55
по ВВД просто чушь, по Лукаку - возможно.
dimagas2
dimagas2 ответ Медив (раскрыть)
17 ноября в 20:30
И это как-то оправдывает покупку абсолютного шлака типа Дринковетра и Дзаппакосты?Про Морату ,Бакойоку и Рюдигера можно не вспоминать.
Конте дал свой шорт-лист и запасные варианты и ему подписали даже не 2-х, а наверно 3-х и 4-х в списке.
Медив
Медив ответ dimagas2 (раскрыть)
17 ноября в 20:26
Это по большей части позор Конте. Лэмпард сам вел переговоры с теми, кто ему нравился. Жозе названивал Педро и Сеску. Конте же нифига не делал, только называл фамилии. Ясно, что Лукаку выбрал МЮ, там ему Жозе подробно объяснил для чего он ему нужен, а в Челси кто, Грановская бы ему рассказала как он войдет в тактическую схему команды?
Медив
Медив ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
17 ноября в 20:21
Я тоже что то не припоминаю интереса к ван Дейку. Мавр тогда призывал помешать Ливерпулю его купить, это да... И он как обычно оказался прав.
Да и вообще, к Конте мало кто хотел переходить. Только если вообще задница была с карьерой и переход в Челси был как манна небесная. Особенно сопротивлялся Льоренте, который уже работал с Конте и готов был согласиться даже на Тоттенхэм, лишь бы не к Парику
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 ноября в 20:13
Насчет ван Дейка сомневаюсь, Лукаку он хотел но МЮ опередил даже я удивился тогда, ведь Челси постоянно мешал трансферам МЮ, уведя Микела, Роббена и Азара в свое время.
Медив
Медив
17 ноября в 20:08
Да-да, все они хотели купить топов. Ничего нового... А вот когда признается тот, кто хотел купить Кепу за 80 лямов? Вот где интересно.
beefs
beefs
17 ноября в 19:33
ну что же не все хотелки исполняются...
STVA 1
STVA 1
17 ноября в 19:28
Хотеть не вредно!
dimagas2
dimagas2
17 ноября в 19:24
Про Ван Дейка точно брехня он просил тогда Бонуччи,но итальшка перешел в Милан,а Лукака в МЮ.
Ну в принципе то ТО когда потратили больше 200 млн и не попали ни в один трансфер ,это тот еще позор от Грановской и скаутов.
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
17 ноября в 19:24
И к чему бы это привело? Лукаку бы по своим воротам стрелял в ответственных матчах, а оборона под руководством ВанДика пропускала бы по семь мячей. Ахаха)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
17 ноября в 19:23
Пните того, кто предложил вместо Лукаку Орату
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