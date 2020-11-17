Конте: «Я просил „Челси“ подписать Лукаку и ван Дейка»

Главный тренер «Интера» признался, что хотел подписать («Интер») и («Ливерпуль») во время своего пребывания на посту главного тренера «Челси».

Я попросил у клуба двух игроков, и мы были очень, очень близки к их подписанию после того, как выиграли АПЛ . Первым игроком был Ромелу Лукаку, вторым — Вирджил ван Дейк. Трансферы были очень близки.

Жаль, что этого не произошло. Ромелу показывает с «Интером», что моя идея была правильной, ван Дейк также показал это с «Ливерпулем».