Конте: «Я просил „Челси“ подписать Лукаку и ван Дейка»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что хотел подписать Ромелу Лукаку («Интер») и Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») во время своего пребывания на посту главного тренера «Челси».
Я попросил у клуба двух игроков, и мы были очень, очень близки к их подписанию после того, как выиграли АПЛ. Первым игроком был Ромелу Лукаку, вторым — Вирджил ван Дейк. Трансферы были очень близки.
Жаль, что этого не произошло. Ромелу показывает с «Интером», что моя идея была правильной, ван Дейк также показал это с «Ливерпулем».
Также недавно Конте подтвердил слухи о том, что мог возглавить «Реал».