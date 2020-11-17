«Интер» хочет обменять Эриксена на Джаку

По данным CorSport, «Интер» хочет обменяться игроками с «Арсеналом».
Миланский клуб хочет отдать полузащитника своей команды Кристиана Эриксена в обмен на хавбека лондонцев Гранита Джаку.
Ранее на Эриксена также претендовал ПСЖ.
По данным CorSport, «Интер» хочет обменяться игроками с «Арсеналом».
Миланский клуб хочет отдать полузащитника своей команды Кристиана Эриксена в обмен на хавбека лондонцев Гранита Джаку.
Ранее на Эриксена также претендовал ПСЖ.
Было бы здорово, но мало верится в это
Было бы здорово, но мало верится в это