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«Интер» хочет обменять Эриксена на Джаку

17 ноября 2020, 11:10

По данным CorSport, «Интер» хочет обменяться игроками с «Арсеналом».

Миланский клуб хочет отдать полузащитника своей команды Кристиана Эриксена в обмен на хавбека лондонцев Гранита Джаку.

Ранее на Эриксена также претендовал ПСЖ.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 ноября в 12:29
Нереальный обмен, Эриксен играл за Тоттенхэм и вряд ли пойдет в Арсенал, так по уровню разные игроки.
aNOOBis
aNOOBis
17 ноября в 11:50
Во-первых, это какая-то утятина, во-вторых, Эриксен, при всех его плюсах, игрок настроения, а настроение сейчас на Эмирэйтс скверное. Пессимизм со всех щелей (ну, кроме официальных интервью Артеты)
ДАША Д
ДАША Д
17 ноября в 11:40
С этой идеей они уже давно носятся.
A.S.A
A.S.A
17 ноября в 11:34
Вот это сюрприз конечно же!!!
Было бы здорово, но мало верится в это
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
17 ноября в 11:25
Джака конечно самое настоящее полено,Арсеналу несказанно повезет если такой обмен произойдет.
drug01
drug01
17 ноября в 11:15
Пожалуй не успеют это сделать!
beefs
beefs
17 ноября в 11:13
базар в действии...
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 11:13
тогда пусть спешат)))
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