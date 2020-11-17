«Интер» хочет обменять Эриксена на Джаку

Черчесов наиграл на отставку. Но РФС оставит тренера после 6 матчей без побед «Соккер.ру» объясняет, почему футболисты и Дюков заступятся за наставника.

Удаление, пенальти и три пропущенных. Польский арбитр помог Турции обыграть Россию «Соккер.ру» — о матче, в котором россиянам пришлось бороться не только с турками

Худшая игра сборной со времен 7:1 в Португалии. Сербы забили пять, Россия – ни разу «Соккер.ру» огорчен, подобных разгромов не было шестнадцать лет.

У сборной России чёрная полоса. Но у Черчесова есть способ всё изменить «Соккер.ру» напоминает, что мы ведем борьбу не только за победу в группе Лиги