Генич: «Сербия будет играть против России на полную катушку»

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча Лиги Наций между сборными России и Сербии.

Смешанные чувства, если честно, потому что чего-то позитивного ждать от сборной сейчас было бы легкомысленно. Надо сыграть на результат, постараться выжать то, что осталось к третьей игре.

Понятно, что у нас кадровые потери – не будет Кудряшова, Зобнина и Семенова. Поэтому, скорее всего, с Джикией сыграет Дивеев. И в отсутствие Дзюбы, вокруг которого строилась игра в атаке, есть вариант с Заболотным. Как мы видели, он очень старательно играл против Турции, но малопродуктивно. Не очень понятно состояние Соболева, доверие тренера к этому футболисту, и получит ли он игровое время. Остается Чалов, который с Молдавией тоже не впечатлил.

Есть определенная настороженность относительно этой игры, потому что и сербам очень важно сыграть на победу, ведь они рискуют опуститься из Лиги В в Лигу С. Они будут играть на полную катушку. Хотя, казалось бы, они должны были уйти в запой после того, что случилось с Шотландией [Сербия уступила Шотландии и не вышла на чемпионат Европы].

Но они как-то смогли найти силы, собраться, и сыграли неплохой матч с Венгрией в Лиге Наций. Поэтому опаска за результат матча с Сербией есть. Если мы сыграем вничью и понадеемся, что венгры не обыграют Турцию дома, может быть, с первого места по личным встречам с венгерской сборной нам удастся пройти в Лигу А. В общем, чувства в преддверии игры у меня смешанные.