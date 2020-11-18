ГлавнаяНовости

Генич: «Сербия будет играть против России на полную катушку»

18 ноября 2020, 15:09
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча Лиги Наций между сборными России и Сербии.

Смешанные чувства, если честно, потому что чего-то позитивного ждать от сборной сейчас было бы легкомысленно. Надо сыграть на результат, постараться выжать то, что осталось к третьей игре.

Понятно, что у нас кадровые потери – не будет Кудряшова, Зобнина и Семенова. Поэтому, скорее всего, с Джикией сыграет Дивеев. И в отсутствие Дзюбы, вокруг которого строилась игра в атаке, есть вариант с Заболотным. Как мы видели, он очень старательно играл против Турции, но малопродуктивно. Не очень понятно состояние Соболева, доверие тренера к этому футболисту, и получит ли он игровое время. Остается Чалов, который с Молдавией тоже не впечатлил.

Есть определенная настороженность относительно этой игры, потому что и сербам очень важно сыграть на победу, ведь они рискуют опуститься из Лиги В в Лигу С. Они будут играть на полную катушку. Хотя, казалось бы, они должны были уйти в запой после того, что случилось с Шотландией [Сербия уступила Шотландии и не вышла на чемпионат Европы].

Но они как-то смогли найти силы, собраться, и сыграли неплохой матч с Венгрией в Лиге Наций. Поэтому опаска за результат матча с Сербией есть. Если мы сыграем вничью и понадеемся, что венгры не обыграют Турцию дома, может быть, с первого места по личным встречам с венгерской сборной нам удастся пройти в Лигу А. В общем, чувства в преддверии игры у меня смешанные.

Все новости
Титов: «„Динамо“ в последнее время выглядело симпатичнее „Спартака“»
Сегодня, 08:55 Комментарии4
Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»
Сегодня, 06:52 Комментарии6
Самедов: «Шансы „Динамо“ и „Спартака“ равны. Думаю, обе команды забьют»
Сегодня, 06:25 Комментарии5
Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»
Сегодня, 03:24 Комментарии11
Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»
Сегодня, 02:22 Комментарии7
Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»
Сегодня, 01:40 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kud17rap
Kud17rap
18 ноября в 18:00
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    18 ноября в 15:47
    Сербы должны понимать,что они братья-меньшие и именно Россия их хоть как то защищает. Играть они должны максимально,во избежания всяких левых мыслей,но обязаны проиграть своим старшакам,которые войдут в Высший дивизион. Во всём остальном Газпром-Россия поможет!
    beefs
    beefs
    18 ноября в 15:24
    игра рассудит, кому куда...
    Caniggia
    Caniggia
    18 ноября в 15:20
    Сербия будет играть против России на полную катушку и накидает нам полную авоську!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 ноября в 15:11
    И мы будем играть на полную
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100