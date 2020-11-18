Дзюба: «Когда я вижу Стауче, всегда улыбаюсь. Он позитивный»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о тренере вратарей сборной России Гинтарасе Стауче.
Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: «Вы что, Гинтарас, интернет подключили что ли, всё время что-то выдумываете». Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе Стауче.
Гинтарас научил меня работать одной рукой, он позитивный, всегда может что то посоветовать неординарное.
Гинтарас научил меня работать одной рукой, он позитивный, всегда может что то посоветовать неординарное.
Жаль... судя по многим комментам видно что эти слова многим незнакомы....
Я уж и не знаю что тупее....попасть в такую ситуацию как Дзюба или денно и нощно говорить об этом как некоторые......
Артёму,Гинтарасу и Станиславу Саламовичу удачи и позитива...как в футболе...так и вне его...
Жаль... судя по многим комментам видно что эти слова многим незнакомы....
Я уж и не знаю что тупее....попасть в такую ситуацию как Дзюба или денно и нощно говорить об этом как некоторые......
Артёму,Гинтарасу и Станиславу Саламовичу удачи и позитива...как в футболе...так и вне его...