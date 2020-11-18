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Дзюба: «Когда я вижу Стауче, всегда улыбаюсь. Он позитивный»

18 ноября 2020, 12:43

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о тренере вратарей сборной России Гинтарасе Стауче.

Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: «Вы что, Гинтарас, интернет подключили что ли, всё время что-то выдумываете». Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе Стауче.

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Все комментарии
viv
viv
18 ноября в 18:57
Соккер, уберите Дзюбу из эфира.
oFANATo
oFANATo
18 ноября в 18:53
Уберите уже этого рукоблуда, нечего у него брать интервью.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 ноября в 17:29
И Вам не хворать)))
Давайте думать
Давайте думать
18 ноября в 17:14
Дзюба:
Гинтарас научил меня работать одной рукой, он позитивный, всегда может что то посоветовать неординарное.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ rubinovyi2 (раскрыть)
18 ноября в 15:50
почему же. Голкиперы обычно играют руками и ВАР им не помеха.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 ноября в 15:49
вот что значит нет рядом Азмуна,теперь приходится улыбаться всяким прибалтам.
ermak6848
ermak6848 ответ Владимир 77 (раскрыть)
18 ноября в 14:31
только мучает вопрос кто на кого !? Или кто в кого " вошёл "..???
Брулин
Брулин
18 ноября в 14:30
Ананидзе о видео с Дзюбой: «Поддержал его и попросил ничего больше не фоткать»
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 ноября в 14:05, ред.
Отлично когда позитив ,юмор и доброта присутствуют в коллективе.....
Жаль... судя по многим комментам видно что эти слова многим незнакомы....

Я уж и не знаю что тупее....попасть в такую ситуацию как Дзюба или денно и нощно говорить об этом как некоторые......

Артёму,Гинтарасу и Станиславу Саламовичу удачи и позитива...как в футболе...так и вне его...
Владимир 77
Владимир 77
18 ноября в 13:49
Стауче тоже сразу улыбается с Дзюбы ,вспоминая тот ролик
rubinovyi2
rubinovyi2
18 ноября в 13:46
Интересно,что такого Артемка в жизнь воплощает из того,что делает тренер вратарей?Но однозначно,рукоблудству он не учил...))))
Qatar Airways
Qatar Airways
18 ноября в 13:36
Тёма, да заткнись ты уже. Ты наделал и наговорил уже столько, что видя тебя улыбается весь мир.
Сочинский
Сочинский
18 ноября в 13:16
Только не теребонькай на него!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 ноября в 13:10
Дзюба, прочь из эфира!!!
sv_1969
sv_1969
18 ноября в 12:50
Ну вот и рукотворный Зюба)))
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 12:49
Когда я вижу Дзюбу , то сразу хочется выключить телевизор.
beefs
beefs
18 ноября в 12:46
с приятным человеком всегда хорошо...
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