Дзюба: «Когда я вижу Стауче, всегда улыбаюсь. Он позитивный»

Нападающий «Зенита» поделился мнением о тренере вратарей сборной России Гинтарасе Стауче.

Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: «Вы что, Гинтарас, интернет подключили что ли, всё время что-то выдумываете». Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь.