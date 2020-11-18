Сычев: «Будет тяжело, но я верю в команду Черчесова»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Сербии в Лиге Наций.

Думаю, сегодня сборная России сможет прервать неудачную серию. На кону стоит первое место. В сборной Черчесова есть отличительная черта: ребята могут собраться в самый нужный момент и добиться результата. Я верю в нашу команду.

Да, у нас кадровый дефицит, но за счет характера и настроя мы можем решить вопрос в нашу пользу. Сербия всегда была серьезным соперником. Посмотрите на их состав, у них очень качественные исполнители. Сербы всегда амбициозны, тем более на своем поле. Они хотят поквитаться за поражение в первом матче, потому нам будет тяжело, но я верю в команду Черчесова.