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Сычев: «Будет тяжело, но я верю в команду Черчесова»

18 ноября 2020, 14:20
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Сычев прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Сербии в Лиге Наций.

Думаю, сегодня сборная России сможет прервать неудачную серию. На кону стоит первое место. В сборной Черчесова есть отличительная черта: ребята могут собраться в самый нужный момент и добиться результата. Я верю в нашу команду.

Да, у нас кадровый дефицит, но за счет характера и настроя мы можем решить вопрос в нашу пользу. Сербия всегда была серьезным соперником. Посмотрите на их состав, у них очень качественные исполнители. Сербы всегда амбициозны, тем более на своем поле. Они хотят поквитаться за поражение в первом матче, потому нам будет тяжело, но я верю в команду Черчесова.

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Все комментарии
drug01
drug01
18 ноября в 14:46
Мы все верим всё будет хорошо
Брулин
Брулин
18 ноября в 14:23, ред.
Так сборной Сербии почти нет... много больных так что не выиграть не возможно уже.... хоча Стасик может и умудрится
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