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Прядкин: «Бесков – легенда нашего спорта»

18 ноября 2020, 12:28

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал столетие легендарного тренера Константина Бескова.

Константин Иванович Бесков – легенда нашего спорта. Величайший тренер, который выигрывал титулы с разными поколениями советских и российских футболистов. С особой любовью память Бескова чтят московские динамовцы и спартаковцы – с именем Константина Ивановича связаны самые славные страницы в истории этих двух клубов. Символично, что в ближайшем туре «Спартак» сыграет с «Динамо». Уверен, футболисты достойно отметят 100 лет со дня рождения Бескова.

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Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 ноября в 12:55, ред.
Я бы сказал, что это не легенда. Бесков это символ мысли в футболе.
drug01
drug01
18 ноября в 12:34
Таких тренеров мало.... Стало!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 12:31
В России много легенд футбола
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