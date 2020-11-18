Прядкин: «Бесков – легенда нашего спорта»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал столетие легендарного тренера .

Константин Иванович Бесков – легенда нашего спорта. Величайший тренер, который выигрывал титулы с разными поколениями советских и российских футболистов. С особой любовью память Бескова чтят московские динамовцы и спартаковцы – с именем Константина Ивановича связаны самые славные страницы в истории этих двух клубов. Символично, что в ближайшем туре «Спартак» сыграет с «Динамо». Уверен, футболисты достойно отметят 100 лет со дня рождения Бескова.