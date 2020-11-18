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Стауче: «Не ругаю ребят на тренировках. В этом нет смысла»

18 ноября 2020, 12:47

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал о своей работе в команде.

Последний раз сам вставал в ворота в 2009 году в «Спартаке». Потом решил не обижать своих вратарей, потому что всегда их обыгрывал. Из-за этого решил заняться только тренерской деятельностью.

Не ругаю ребят на тренировках. В этом нет смысла. За что их ругать? Им нужно подсказывать. В этом заключается моя работа. Если допускается одна и та же ошибка, то нужно ее исправлять, а не ругать. Надо объяснять. Если вратарь талантливый, но не дисциплинированный, то научу его, объясняю, покажу на своем примере.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе Стауче.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 14:23
они сами всё знают))))
STVA 1
STVA 1
18 ноября в 12:49
А чего ругать то
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