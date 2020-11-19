Грилиш: «Мне очень нравится, когда меня сравнивают с Гаскойном»

Полузащитник «Астон Виллы» заявил, что ему нравится, когда его сравнивают с бывшим футболистом сборной Англии .

Мне очень нравятся такие сравнения. Я люблю Газзу [прозвище Гаскойна]. Я смотрел документальный фильм о нём от Netflix миллион раз. Гаскойн нравился мне как на поле, так и за его пределами.

Меня впечатляло, как он играл в футбол с огромной свободой и радостью. Многие люди говорят, что было просто приятно смотреть за его игрой. Я думаю, что это самый большой комплимент, который можно сделать футболисту.

Когда люди говорят мне, что им приятно наблюдать за мной на поле, это делает меня счастливым, потому что это то, чем я хочу заниматься. Я просто хочу приносить людям удовольствие.

Но я также хочу быть эффективным на поле, как и Газза. Но до этих сравнений, я думаю, ещё далеко, потому что я даже не играл на таких больших турнирах, в которых участвовал он.