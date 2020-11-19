ГлавнаяНовости

Грилиш: «Мне очень нравится, когда меня сравнивают с Гаскойном»

вчера, 09:56

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш заявил, что ему нравится, когда его сравнивают с бывшим футболистом сборной Англии Полом Гаскойном.

Мне очень нравятся такие сравнения. Я люблю Газзу [прозвище Гаскойна]. Я смотрел документальный фильм о нём от Netflix миллион раз. Гаскойн нравился мне как на поле, так и за его пределами.

Меня впечатляло, как он играл в футбол с огромной свободой и радостью. Многие люди говорят, что было просто приятно смотреть за его игрой. Я думаю, что это самый большой комплимент, который можно сделать футболисту.

Когда люди говорят мне, что им приятно наблюдать за мной на поле, это делает меня счастливым, потому что это то, чем я хочу заниматься. Я просто хочу приносить людям удовольствие.

Но я также хочу быть эффективным на поле, как и Газза. Но до этих сравнений, я думаю, ещё далеко, потому что я даже не играл на таких больших турнирах, в которых участвовал он.

Все новости
Ракитич: «Месси — номер один в футболе»
Сегодня, 03:54 Комментарии8
Падоин: «Фаворитами в Серии А остаются „Ювентус“ и „Интер“»
Вчера, 16:01 Комментарии4
Хассельбайнк порекомендовал «Челси» подписать защитника «Лестера»
Вчера, 15:52 Комментарии3
Лукаку: «Хочу помочь Эриксену адаптироваться в „Интере“»
Вчера, 15:35 Комментарии2
«Манчестер Юнайтед» собирается зимой выкупить Упамекано
Вчера, 14:38 Комментарии3
Аббьяти считает, что «Милан» и «Наполи» могут побороться за Скудетто
Вчера, 14:07 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 13:27
Хочу быть как Газза - Напьешься будешь..
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:58
тебе до него не хватит здоровья)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:19
Будет бухать - будет полное сходство.
beefs
beefs
вчера в 09:57
кому что, а ему Грилиш...
ОПС
ОПС
вчера в 09:57
Все еще впереди.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100