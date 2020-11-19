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Мартинес: «В первом тайме Бельгия слишком сильно переживала о полуфинале»

вчера, 07:50
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия4 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Данией (4:2) в матче Лиги Наций.

Забив гол в первом тайме мы почувствовали, что нам есть что терять. В тот момент мы начали переживать о попадании в полуфинал и стали немного осторожничать. Мы не проявляли свойственного нам хладнокровия.

Я увидел значительную реакцию во втором тайме. Конечно, мы пропустили гол, но подобные ошибки случаются, когда вы разыгрываете мяч у своей штрафной. Однако команда была готова рисковать и наслаждаться игрой, чего не наблюдалось в первом тайме.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:19
А потом все встало на свои места. Хороший результат
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:54
Бельгийцы молодцы,не подвели!
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