Мартинес: «В первом тайме Бельгия слишком сильно переживала о полуфинале»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал победу над Данией (4:2) в матче Лиги Наций.

Забив гол в первом тайме мы почувствовали, что нам есть что терять. В тот момент мы начали переживать о попадании в полуфинал и стали немного осторожничать. Мы не проявляли свойственного нам хладнокровия.

Я увидел значительную реакцию во втором тайме. Конечно, мы пропустили гол, но подобные ошибки случаются, когда вы разыгрываете мяч у своей штрафной. Однако команда была готова рисковать и наслаждаться игрой, чего не наблюдалось в первом тайме.