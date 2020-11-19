Матч «Лацио» – «Зенит» пройдёт без зрителей

Поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Лацио» – «Зенит» пройдет без зрителей.
Местные власти приняли такое решение из-за сложной эпидемиологической обстановки в Италии. В стране наблюдается эпидемия коронавируса.
Матч состоится в Риме 24 ноября в 23:00 по московскому времени.
ситуация развивается везде не очень хорошо.
ситуация развивается везде не очень хорошо.
Главное что бы составы команд были в боевом составе, а не как Лацио в Питере играл в ослабленном составе из за коронавируса.
Главное что бы составы команд были в боевом составе, а не как Лацио в Питере играл в ослабленном составе из за коронавируса.
Был бы газпром
В отдельно взятом городе
На стадионе корону бы отменили легко
Был бы газпром
В отдельно взятом городе
На стадионе корону бы отменили легко