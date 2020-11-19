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Матч «Лацио» – «Зенит» пройдёт без зрителей

вчера, 17:30
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит24.11.2020 в 23:00 Не начался

Поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Лацио» – «Зенит» пройдет без зрителей.

Местные власти приняли такое решение из-за сложной эпидемиологической обстановки в Италии. В стране наблюдается эпидемия коронавируса.

Матч состоится в Риме 24 ноября в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 00:45
Хорошо б еще и без телетрансляции, и свидетелей в целом,) Тогда да, шансы есть,)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:18
Их "удача" закончилась ещё во время жеребьёвки...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:44
Удачи Лацио
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:29
Если не будет зрителей и трансляции Дзюба потом запишет видос и разошлёт
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:13
В Питере на Зенит и так никто не ходит )
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 20:29
Очень жаль, что сказать...Удачи Зениту в столице Италии и желаю показать им достойную игру!
протон1
протон1
вчера в 20:10
не интересно после сборной тошно и на клубные игры смотреть. ведь сборная пкоазала себя
andre_can
andre_can
вчера в 19:59
Надо выиграть, ну или не проиграть хотя бы!!!
kolpino08
kolpino08
вчера в 19:58
так в Питере кажется тоже запретили уже зрителей...
ситуация развивается везде не очень хорошо.
Footbolista
Footbolista ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 19:38
Заметил...где больше парятся насчет прав...там меньше реальных прав...
Footbolista
Footbolista
вчера в 19:34
Закрытая XXX вечеринка...
Bon Scott
Bon Scott
вчера в 19:08
зенит проиграет в любом случае
makkie
makkie
вчера в 18:59, ред.
Еще немножко Газпрому подсуетиться - и технарь Лацио :)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:48
Без зрителей не страшно
Главное что бы составы команд были в боевом составе, а не как Лацио в Питере играл в ослабленном составе из за коронавируса.
Брулин
Брулин
вчера в 18:43
Видимо и трансляции не будет, говорят по просьбе Зенита.)
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 18:24
Жаль болельщиков Лацио. Результаты у команды пока неровные, а сейчас могли получить порцию радости на трибунах благодаря победе на питерскими.
BDA81
BDA81
вчера в 18:23
Кряковирус,кряковирус.... нет болел и фих сними. Для клубов РПЛ всё равно где сливать. Сборная тому подтверждение. Думаю ....Зенит,Локо и Краснодар подтвердят.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:22
Шансы у Зенита есть.
Борг
Борг
вчера в 18:20
Лацио неприлично слабоват конечно, чтобы прочить ему безоговорочную победу, возможна ничья..
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 18:02
Бомжей это не спасет)
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 17:59
Тёма, не надо
brauning.86
brauning.86
вчера в 17:52
Дураку понятно у них газпрома нет
Был бы газпром
В отдельно взятом городе
На стадионе корону бы отменили легко
kts
kts
вчера в 17:51
За Лацио
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:51
лучше шанса для того чтобы возродится не придумаешь))
Сантус
Сантус
вчера в 17:50
Зря они так....МИД в лице Мани Захаровой найдёт в этом "ущемление прав российских болельщиков" поддержать свою команду...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:41
Может, всё таки технарь, а?
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:31
Со зрителями повеселей бы было
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