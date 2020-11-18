«Зенит» сможет играть при болельщиках, несмотря на ограничения в Петербурге

Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга на официальном сайте сообщила, что с 23 ноября в Петербурге вступят в силу новые ограничения из-за роста распространения коронавируса.
Губернатор Александр Беглов подписал очередные изменения в постановление №121 правительства.
«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия», – говорится в постановлении.
Однако сразу же в Смольном уточнили, что эти меры не коснутся профессиональных клубов: «Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки».
Таким образом, «Зенит» сможет играть при болельщиках.
Ранее в Москве ограничили заполняемость стадионов до 25%.
«Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки»
Интересно, то есть, одновременно запрещается и не запрещается, по факту, т.к. на любительские клубы и так никто не ходит обычно, кроме участников
«Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки»
Интересно, то есть, одновременно запрещается и не запрещается, по факту, т.к. на любительские клубы и так никто не ходит обычно, кроме участников