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«Зенит» сможет играть при болельщиках, несмотря на ограничения в Петербурге

18 ноября 2020, 23:56

Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга на официальном сайте сообщила, что с 23 ноября в Петербурге вступят в силу новые ограничения из-за роста распространения коронавируса.

Губернатор Александр Беглов подписал очередные изменения в постановление №121 правительства.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия», – говорится в постановлении.

Однако сразу же в Смольном уточнили, что эти меры не коснутся профессиональных клубов: «Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки».

Таким образом, «Зенит» сможет играть при болельщиках.

Ранее в Москве ограничили заполняемость стадионов до 25%.

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Nick Ch
Nick Ch
вчера в 21:39
Юридический и фактический бред (оказывается, профессиональные спортивные клубы не имеют отношения к спортивным мероприятиям, так получается из этих постановлений) во имя лоббизма...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 01:39
Губернатор - православный казак, друг бункерного. Ты хочешь, чтобы он в вирусологии разбирался?
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 01:32
Вирус разбирается в спортивных категориях и на профессиональных выступлениях его просто не будет. Вапроосиии?!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 00:57
«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия»
«Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки»

Интересно, то есть, одновременно запрещается и не запрещается, по факту, т.к. на любительские клубы и так никто не ходит обычно, кроме участников
Арсений Горбачев
Арсений Горбачев
вчера в 00:54
этих не жалко
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 00:13
ну а фигли нам, Империи зла, так сказать.
Gahi
Gahi
вчера в 00:11
Ну хоть хорошая новость.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 00:00
с газпромом не шутят)))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 23:59
Ну вот и хорошо!
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